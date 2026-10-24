„PSD și-a găsit nașul!” Soarta pe care un lider PNL o prevede social-democraților

Președintele PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, crede că social-democrații vor pierde jumătate din parlamentari la următoarele alegeri cu un lider al opoziției precum Ilie Bolojan, despre care spune că va fi „coșmarul PSD”.

„PSD și-a găsit nașul! Ilie Bolojan e cel care va înjumătăți numărul de parlamentari ai fostului partid comunist. Va fi coșmarul PSD în anii care urmează”, a scris Alexandru Muraru, într-o postare pe Facebook.

Acesta estimează că eforturile viitoare ale lui Sorin Grindeanu și ale lui Marian Neacșu se vor concentra pe atacurile la adresa lui Ilie Bolojan.

„Este pentru prima dată în istoria recentă când un fost premier ajunge liderul opoziției. Ilie Bolojan rămâne în prima linie și își asumă confruntarea cu un sistem care a supraviețuit schimbând guverne, negociind funcții și protejând privilegii”, scrie Muraru.

„Bolojan a spus un lucru simplu, pe care mulți politicieni îl evită. Cu oamenii raționali se poate lucra, indiferent de partid. Cu golanii este greu să faci treabă. Experiența ultimelor luni i-a arătat cât de puțin valorează înțelegerile pentru cei care le respectă doar atunci când le convin. De asta, pesediștii sunt disperați. Au întâlnit un om care cunoaște administrația, știe unde sunt blocajele și nu acceptă ca reforma statului să fie negociată la nesfârșit pentru păstrarea unor privilegii”, continuă liberalul.

Muraru susține că PNL nu mai este partidul breloc de care se folosea PSD pentru propriile interese, iar opoziția de acum poate fi pregătită să preia frâiele guvernării

În următorii ani, România are nevoie de o opoziție care să nu uite ce a promis, să nu negocieze principiile și să fie pregătită să guverneze. Ilie Bolojan are ocazia să construiască această alternativă. Iar PSD știe că, de data aceasta, nu mai are în față un partid breloc pe care să-l folosească pentru propriile interese.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, vineri, la Sinaia, că în toate partidele sunt oameni raţionali cu care se poate lucra, însă este dificilă colaborarea cu „golanii”.

„Cu cât mai mulţi oameni normali sunt în politică, cu atâta este mai bine. Am avut ocazia să lucrez cu toate partidele în momentul de faţă. În toate partidele sunt oameni raţionali cu care se poate lucra. Cu omul raţional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mişc anumite lucruri. Aveau respectul unor înţelegeri, responsabilitatea… Cu golanii e greu să faci treabă”, a spus Bolojan, potrivit Agerpres.

Fostul premier a arătat că, în cadrul fostei coaliţii de guvernare, a încercat să fie corect cu toate partidele, însă au fost situaţii în care parteneri care au stat la masa discuţiilor declarau altceva în spaţiul public.