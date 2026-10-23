„Cu golanii e greu să faci treabă”. Ce spune Ilie Bolojan despre colaborarea cu alte partide

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, vineri, la Sinaia, că în toate partidele sunt oameni raţionali cu care se poate lucra, însă este dificilă colaborarea cu „golanii”, informează Agerpres. Totodată, Bolojan a spus că partidele trebuie să vină cu oameni noi, de calitate, pentru a evita ca și la alegerile următoare să se confrunte cu un vot antisistem, precum cel din 2024.

„Cu cât mai mulţi oameni normali sunt în politică, cu atâta este mai bine. Am avut ocazia să lucrez cu toate partidele în momentul de faţă. În toate partidele sunt oameni raţionali cu care se poate lucra. Cu omul raţional, chiar de la un partid cu probleme, am putut să mişc anumite lucruri. Aveau respectul unor înţelegeri, responsabilitatea… Cu golanii e greu să faci treabă”, a spus Bolojan, în cadrul Summitului Rethink România 2026 – „O viziune pentru România”.

Fostul premier a arătat că, în cadrul fostei coaliţii de guvernare, a încercat să fie corect cu toate partidele, însă au fost situaţii în care parteneri care au stat la masa discuţiilor declarau altceva în spaţiul public.

„Eram cel mai mare UDMR-ist din PNL”

„Aveam experienţa unor coaliţii la scară mai mică, la Oradea, cu UDMR şi cu PSD. Ca să funcţioneze o coaliţie, vă daţi seama, cu 4 partide, cum a fost acum, foarte complicată, cu nişte istorii personale, cu istorii conflictuale, am încercat să fiu cât se poate de corect cu toţi colegii, cu toate partidele, ştiind că la Oradea, dacă am avut o relaţie bună cu UDMR, eram cel mai mare UDMR-ist din PNL. (…) Am crezut că dacă respect oamenii şi aici, dacă caut să rezolv, să mediez, să faci, lucrurile vor funcţiona”, a precizat Bolojan.

În schimb, fostul premier a constatat că, deseori, partenerii de la guvernare care erau de acord cu măsurile propuse în cadrul discuțiilor din coaliție, îl atacau în mod public pentru respectivele măsuri.

El a dat exemplul măsurilor luate pentru reducerea deficitului, îndeosebi cele legate de scăderea cheltuielilor statului.

„Când anunţai lucrurile astea, rămâneai singur la anunţuri. După care am plafonat cheltuielile şi asta a funcţionat cât de cât, dar în momentul în care a venit reducerea, restructurarea cheltuielilor, acolo au fost problemele. Pentru că asta e o măsură care nu se face foarte simplu. Şi fără asta, indiferent cine vine în guvernare, noi nu avem cum să echilibrăm lucrurile”, a explicat fostul şef al Guvernului.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, spune că partidele trebuie să se restructureze şi să vină cu oameni noi, de calitate, punctând că deja clasa politică s-a confruntat cu un vot antisistem „serios”, care a fost de avertizare.

„Cred că trebuie să învăţăm din lecţiile 2022-2025. În momentul în care duci multe partide într-o coaliţie ca să faci stabilitate, ceea ce nu e rău să faci stabilitate, dacă acele partide, din tot felul de raţiuni, îşi anulează unul altui acţiunile, unii trag într-o direcţie, alţii în alta, nu faci decât să nu livrezi, să nu faci ceea ce trebuie şi nu faci decât să consolidezi votul antisistem. Şi am avut un vot antisistem serios, dar el a fost doar de avertizare”, a afirmat Bolojan.

Așteptările neonorate, cel mai mare rău

Potrivit acestuia, unele zone politice îşi vor asuma restructurări şi renunţarea la nişte privilegii „doar cu spatele la zid”.

„Dacă oamenii văd cinci partide care şi ele se ceartă între ele pe diferite abordări, două, trei, câte sunt, n-am făcut nimic şi atunci părerea mea este că trebuie construită o alternativă şi dacă se va reuşi asta, şi eu cred că se poate face, şi dacă partidele se restructurează, vin cu oameni noi, vin cu oameni de calitate, n-au altă posibilitate pentru că ştiţi, dacă nu ţinem pasul cu vremurile, ne schimbă vremurile pe noi, dumneavoastră şi cetăţenii. Şi asta cred că merită să facem, nu pentru un proiect politic, merită să facem pentru ţara asta. Pentru că, sigur, ar fi de evitat să ajungem într-o formă diferită, într-o guvernare de tip Tsipras unde au ajuns grecii acum câţiva ani de zile”, crede Ilie Bolojan.

De asemenea, fostul premier spune că încrederea cetăţenilor în instituţii a scăzut din cauza aşteptărilor care au fost create fără a fi onorate.

„Pe un fond de neîncredere totală în lumea politică, care este propagat prin nişte vehicule media, organizat sau dezorganizat, oamenii cred toate lucrurile rele despre cei din politică. E natural să se întâmple asta. Dar cred că cel mai mare rău pe care l-am făcut noi vizavi de scăderea încrederii în instituţii este crearea de aşteptări care nu pot fi onorate. Este cel mai periculos lucru. De foarte mulţi ani am creat, nu eu, dar lumea politică în general, aşteptări care nu pot fi onorate”, a conchis Bolojan.