Partidul Social Democrat (PSD) vrea să modifice legea privind liberul acces la informațiile de interes public, printr-o inițiativă în acest sens, deja pregătită, scrie miercuri Profit.ro.

Social-democrații consideră că propunerea legislativă nu urmărește restrângerea dreptului de acces la informațiile de interes public, ci „protejarea caracterului său efectiv și a finalității pentru care a fost instituit”.

Ce prevede modificarea legislativă

Conform actului normativ de modificare, consultat de Profit.ro, autoritățile vor putea răspunde la solicitările de informații publice doar prin trimitere la link pe pagina instituției, fără alte detalii, și vor putea cere verificarea identității solicitanților.

Totodată, autoritățile vor putea limita documentele cu informații publice la 100 de pagini și să claseze din oficiu cererile care vizează aceleași informații.

Persoanele care solicită informații de interes public vor primit gratuit ​doar primele 5 pagini pe suport hârtie.

De asemenea, cei care vor face astfel de solicitări, urmează să fie taxați și pentru informații de tip digital sau chiar când consultă în mod direct documentele vizate.

„În unele situații semnalate, volumul cererilor impune mobilizarea unui număr semnificativ de funcționari pentru identificarea, verificarea, selectarea, anonimizarea și comunicarea documentelor. Aceste operațiuni pot întârzia sau afecta îndeplinirea atribuțiilor obișnuite ale instituției”, este unul dintre argumentele invocate de PSD în inițiativa pentru modificarea Legii nr. 544/2001 .

Dosare într-un dulap de arhivă. Imagine ilustrativă. FOTO: © Stokkete | Dreamstime.com