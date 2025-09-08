PSD vrea să schimbe măsuri ale Guvernului Bolojan și anunță proiecte „reparatorii pentru anumite excese” din pachetul fiscal 1

Lideri ai PSD au anunțat, luni, la Parlament că depun mai multe proiecte de lege pentru a scuti de plata contribuției la sănătate mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii de război, deținuții politic și călugării. Proiectele vin după ce Guvernul a introdus în primul pachet de măsuri fiscale plata CASS pentru aceste categorii.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a anunțat luni, alături de senatoarea Victoria Stoiciu și deputatul Marius Budăi, că social-democrații vor depune trei proiecte „reparatorii pentru anumite excese care au fost parte din pachetul 1”.

Depuse în urma nemulțumirilor din coaliție

Este vorba despre proiecte legislative care să scutească de la plata CASS mamele aflate în concediu de creștere a copilului, deținuții politic, veteranii și văduvele de război, personalul monahal și scutirea de la plata impozitului pentru persoanele cu dizabilități grave.

„Sunt lucruri pe care le-am spus şi când a fost adoptat Pachetul 1 de măsuri, de asemenea le-am spus şi le-am susţinut, aceste lucruri, în coaliţie pentru a fi corectate acum, când vorbim de pachetul 2”, a declarat Sorin Grindeanu.

Proiectele vin în contextul în care scutirea de la plata CASS pentru aceste categorii a fost eliminată în pachetul 1 de măsuri menite să aducă mai mulți bani la buget. PSD a propus amendamente prin care să mențină excepțiile de la contribuția la sănătate și în coaliție, însă au fost respinse.

„Nefiind adoptate şi nefiind acceptate de restul colegilor, noi înţelegem să nu renunţăm, să facem aceste proiecte de lege, care sunt proiecte reparatorii din punctul nostru de vedere pentru anumite excese, care au fost parte din acest pachet 1”, a declarat liderul PSD.

Despre momentul în care propunerile i-au fost respinse în coaliție, Grindeanu spune că a fost unul dintre cele mai grele:

„Pentru mine, acel moment în care n-au fost acceptate aceste amendamente, săptămâna trecută, a fost unul dintre momentele grele, le-am şi spus colegilor mei, în sensul de a mai rămâne sau nu în partea acestei coaliţii, fiindcă nu văd rostul pentru care aceste amendamente nu au fost acceptate”, a explicat președintele Camerei Deputaților.

Mamele aflate în concediu de creștere a copilului ar putea fi exceptate de la plata CASS

Primul proiect de lege vizează scutirea de la plata contribuției la sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și va avea un impact de 80 de milioane de euro pe an, potrivit calculelor făcute de PSD.

Senatoarea Victoria Stoiciu a explicat că mamele au nevoie de acest ajutor, mai ales cele care se află în situații de vulnerabilitate economică.

„Considerăm că este o măsură absolut necesară şi o reparare a unei dreptăţi care s-a făcut femeilor, în condiţiile în care vorbim de persoane aflate într-o situaţie de vulnerabilitate economică şi a stării de sănătate şi, doi, în condiţiile în care România se confruntă cu o mare problemă de natalitate”, spune Victoria Stoiciu.

Scutire și pentru veteranii de război

Al doilea proiect depus de PSD prevede scutirea de la plata CASS pentru veteranii de război, invalizi, deținuți politic și personalul monahal, adică maicile și călugării. Impactul bugetar al proiectului este de 25 de milioane de euro pe an.

Deputatul Marius Budăi, fost ministru al Muncii a declarat că numărul mic al persoanelor care ar beneficia de scutirea de la plata CASS este mic.

”Ni se pare nedrept ca 418 oameni, şi repet, insist pe acest lucru, 418 oameni din România, 411 veterani de război şi 7 văduve de veterani de război să mai plătească această contribuţie. Este un proiect care vine să repare ceea ce noi, PSD, prin vocea preşedintelui Sorin Grindeanu, am solicitat în cadrul coaliţiei, atât la pachetul 1 cât şi la pachetul 2 de măsuri”, a spus Budăi.

Social-democrații vor depune și un al treilea proiect de lege, imediat ce cele 5 pachete de măsuri fiscale pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea vor trece de CCR. Al treilea proiect va introduce plata CASS pentru refugiații ucraineni care primesc ajutoare de la stat.

Întrebat de unde va obține numărul suficient de voturi pentru a trece proiectele de Parlament, Sorin Grindeanu a spus că e sigur că vor fi adoptate și că PNL nu se va opune.

„Eu nu cred că colegii de la PNL nu vor vota un proiect de lege care se referă la scutirea CASS pentru deținuții politici. Sunt măsuri reparatorii, niste excese care trebuie reparate”, a declarat liderul PSD pe holurile Parlamentului.





