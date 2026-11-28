Un studiu în care s-a scanat creierul a 50 de bunici, realizat de cercetătorii de la o universitate americană de prestigiu, explică o enigmă comportamentală des întâlnită.

Oamenii de știință de la Universitatea Emory din SUA au analizat, pentru prima oară, ce se întâmplă în mintea bunicilor în timp ce privesc fotografii cu nepoții lor. Ce au descoperit i-a ajutat să explice de ce bunicile se apropie altfel de cei mici decât de propriii copii.

Cercetarea, publicată în revista științifică Proceedings of the Royal Society B, arată că, în cazul bunicilor, relația cu nepoții activează zone diferite ale creierului față de legătura cu propriii fii și fiice. Astfel, atunci când își văd nepoții, în creierul bunicilor se activează zonele responsabile de empatia emoțională.

„Asta sugerează că bunicile sunt orientate spre a simți ceea ce simt nepoții lor atunci când interacționează cu ei. Dacă nepotul zâmbește, îi simt bucuria. Iar dacă nepotul plânge, îi simt durerea și suferința”, a explicat profesorul de antropologie James Rilling, coordonatorul studiului, potrivit The Guardian.

În schimb, atunci când bunicile au privit fotografii cu propriii copii ajunși la maturitate, creierul a activat mai puternic zonele legate de empatia cognitivă, adică efortul rațional de a înțelege ce gândește sau ce simte celălalt, fără aceeași reacție emoțională imediată, arată studiul.

Cum s-a desfășurat experimentul

În cadrul studiului publicat în Proceedings of the Royal Society B, echipa profesorului James Rilling a scanat cu ajutorul rezonanței magnetice funcționale (fMRI) creierul a 50 de femei (cu vârsta medie de 59 de ani) care aveau cel puțin un nepot biologic cu vârsta între 3 și 12 ani.

În timpul experimentului, participantelor li s-au arătat fotografii cu nepotul lor, cu părinții copilului, cu un copil necunoscut, cu un adult necunoscut, dar și imagini neutre de control.

Potrivit datelor din studiu, imaginile cu nepoții nu au activat doar empatia emoțională, ci și regiunile creierului responsabile de mișcare și pregătirea pentru acțiune. Acest lucru arată impulsul imediat al bunicilor de a se apropia și de a interacționa cu cei mici.

În plus, bunicile la care s-au activat mai puternic zonele empatiei raționale la vederea nepoților și-au exprimat în chestionare și dorința de a se implica mai mult în îngrijirea lor.

Cercetătorii au comparat rezultatele și cu un studiu anterior realizat pe tați care priveau fotografii cu propriii copii și au constatat că la bunici activarea din zonele emoționale, de recompensă și de motivație a fost, în medie, mai puternică.

„Copiii mici au dezvoltat probabil trăsături care le permit să influențeze nu doar creierul matern, ci și creierul bunicilor. Un copil adult nu mai are același factor drăgălaș, așa că s-ar putea să nu declanșeze același răspuns emoțional”, a explicat profesorul James Rilling, citat de Universitatea Emory.

Autorii studiului atrag însă atenția că cercetarea nu demonstrează că bunicile își iubesc nepoții mai mult decât pe propriii copii, ci doar că mintea procesează diferit legătura cu un copil mic față de cea cu un adult.

De ce părinții severi devin bunici blânzi și jucăuși

Psihologii arată că schimbarea de comportament pe care mulți oameni o observă în propriile familii ține și de diferența de roluri dintre părinte și bunic, conform Times of India. Un tată care își arăta rar afecțiunea față de copii ajunge să se joace ore în șir cu nepoții, iar o mamă foarte strictă în privința regulilor devine brusc mult mai îngăduitoare cu dulciurile, ora de culcare sau dezordinea din casă.

Specialiștii spun că această transformare nu înseamnă că bunicii își iubesc nepoții mai mult decât pe propriii copii, ci că responsabilitățile și așteptările emoționale s-au schimbat.

Psihologii explică faptul că părinții poartă responsabilitatea zilnică pentru educație, teme, limite, sănătate și viitorul copilului. Bunicii sunt eliberați de această presiune constantă, ceea ce le permite să se bucure de prezent, să fie mai răbdători și să spună „da” mai ușor la un dulce în plus sau la încă zece minute de joacă.

Specialiștii mai arată că, pentru mulți adulți, timpul petrecut cu nepoții devine o a doua șansă de a trăi copilăria fără stresul tinereții. În anii în care erau părinți activi, mulți munceau mult, erau obosiți sau presați de griji financiare. La distanță de zeci de ani, ei realizează că anii trec repede și că prezența afectivă contează mai mult decât corectarea fiecărei greșeli.

O relație fără conflicte vechi

De asemenea, psihologii subliniază că, odată ce copiii devin independenți și pleacă de acasă, nepoții aduc un ritm nou de viață și mici ritualuri zilnice, precum drumul de la școală, poveștile de seară sau transmiterea tradițiilor și rețetelor de familie. Pentru o persoană aflată la pensie, aceste momente creează sentimentul că experiența ei încă are valoare, mai scrie sursa citată.

În plus, relația dintre părinți și copiii ajunși la maturitate poartă adesea bagajul neînțelegerilor legate de bani, carieră, căsătorie sau decizii de viață. Legătura cu nepoții pornește însă fără tensiuni anterioare, ceea ce face apropierea mult mai ușoară, spun psihologii.

Faptul că un bunic devine mai blând și mai jucăuș nu înseamnă o comparație a afecțiunii, ci o schimbare a felului în care își poate exprima iubirea, eliberat de stresul rolului de părinte, concluzionează specialiștii.