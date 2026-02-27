Represalii ale administrației Trump împotriva Anthropic, după refuzul companiei de a permite utilizarea asistentului AI Claude în scopuri militare

Președintele SUA Donald Trump a anunțat, vineri, că ordonă fiecărei autorități federale să înceteze imediat folosirea tehnologiei produse de compania Anthropid, precizând că pentru insituții precum Departamentul Apărării va exista o perioadă de 6 luni, în care să se renunțe treptat la aceasta, informează Reuters.

„Ordon ca fiecare agenție federală a guvernului Statelor Unite să înceteze imediat orice utilizare a tehnologiei Anthropic. Nu avem nevoie de ea, nu o vrem și nu vom mai face afaceri cu ei vreodată!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Directiva lui Trump vine în contextul unei dispute între Pentagon și compania de inteligență artificială Anthropic legate de modul în care armata ar putea utiliza AI în război. Deocamdată, compania Anthropic nu a răspuns solicitării pentru un comentariu.

Disputa cu Pentagonul

Problema pentru compania Anthropic este potențiala utilizare a instrumentelor sale, precum asistentul AI Claude, în două scopuri: „supravegherea internă în masă” a cetățenilor și „armele complet autonome”, scriu Reuters și BBC. Pentagonul insistă că nu vrea asta, dar cere Anthropic să elimine orice restricție din sistemele sale AI, lucru pe care compania îl refuză.

CEO-ul companiei Anthropic a declarat joi că nu va ceda în disputa cu Pentagonul privind modul în care este utilizată tehnologia sa de inteligență artificială (AI). Dario Amodei a spus că firma sa ar prefera să nu mai colaboreze cu Pentagonul decât să accepte utilizarea tehnologiei sale într-un mod care ar putea „submina, în loc să apere, valorile democratice”.

Comentariile lui Amodei vin la două zile după o întâlnire cu secretarul american al Apărării, în care Pete Hegseth a cerut ca Anthropic să accepte „orice utilizare legală” a instrumentelor sale. Întâlnirea s-a încheiat cu amenințarea de a elimina Anthropic din lanțul de aprovizionare al Pentagonului.

„Aceste amenințări nu ne schimbă poziția: nu putem accepta cererea lor cu conștiința curată”, a declarat Amodei.

Reuters scrie că poziția lui Amodei pune sub semnul întrebării contractul de 200 de milioane de dolari cu guvernul SUA.

Problema pentru Anthropic este potențiala utilizare a instrumentelor sale, precum asistentul AI Claude, în două scopuri: „supravegherea internă în masă” a cetățenilor și „armele complet autonome”. Amodei a declarat că „astfel de cazuri de utilizare nu au fost niciodată incluse în contractele noastre cu Departamentul de Război și considerăm că nu ar trebui incluse nici acum”.

O purtătoare de cuvânt a Anthropic a adăugat joi că, deși compania a primit miercuri seara o versiune actualizată a contractului din partea Departamentului Apărării, aceasta nu oferă „practic niciun progres în ceea ce privește împiedicarea utilizării lui Claude pentru supravegherea în masă a americanilor sau în armele complet autonome”.

„Noua formulare prezentată ca un compromis a fost însoțită de termeni juridici care ar permite ignorarea acestor garanții după bunul plac”, a spus ea.