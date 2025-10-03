Purtător de cuvânt al MAE, după ce Putin a vorbit de alegerile din România: „Nu vom accepta niciodata lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova”

„Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România așa cum a încercat recent și în Republica Moldova”, a transmis vineri purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țărnea, după ce președintele rus Vladimir Putin a ridicat din nou problema alegerilor anulate din România într-un discurs susținut joi în cadrul unei sesiuni a Clubului Internațional de Discuții Valdai.

Vladimir Putin a criticat în discursul de la Soci „interzicerea oponenții politici în unele țări” și a menționat direct România. „Transformarea nesfârșită a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu vor funcționa”, a spus Putin.

În replică, purtătorul de cuvânt al MAE de la București a transmis că Rusia interferează sistematic în alegeri și „a eșuat pentru că cetațenii acestor țări preferă alte valori și perspective”.

„Am spus foarte clar anterior ca nu vom accepta niciodata lecții despre democrație, alegeri sau libertatea presei venite de la Moscova. O țară, agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care iși trimite cetațenii la moarte cu sutele de mii, unde opozitia este asasinata la doi pasi de Kremlin si unde nu exista presă independentă sau libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimanui”, a precizat Andrei Țărnea.

Implicarea Rusiei în alegeri

Președintele a spus, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu în septembrie, că este pentru prima oară când există dovezi clare despre implicarea Rusiei în campania electorală: „Toți susținătorii lui Georgescu, oameni de bună-credință, au crezut până acum că nu a fost o interferență a Rusiei. Acum avem în sfârșit o dovadă și vor fi multe altele.”

Întrebat într-un interviu la Digi24 dacă are certitudinea despre Călin Georgescu că a fost omul rușilor la alegerile prezidențiale de anul trecut, președintele Nicușor Dan a răspuns afirmativ: „Da”.

„Georgescu nu a fost un călăreț singuratic care a avut o viziune și a convins 2–3 milioane de oameni. A avut în spate o rețea din care au făcut parte români cu bani”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele a spus că Georgescu a fost finanțat de „niște oameni cu bani din România”, iar sursa banilor a fost Moscova.

De asemenea, prezent ieri la Copenhaga, Nicușor Dan a prezentat raportul făcut de procurorul general Alex Florența despre acțiunile fostului candidat, în fața liderilor europeni reuniți în ședința Comunității Politice Europene.