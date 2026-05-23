Purtătorul de cuvânt al Poliției Române revine după documentarul Recorder. Vrea să clarifice

După ce a vorbit despre „destabilizarea instituțiilor statului” și „depășirea cadrului legal de informare publică”, chestorul Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, insistă că urmărit întreg documentarul Recorder „Poliție aservită”, explicând că după minutul 24 l-a ascultat la căști.

„Având în vedere speculațiile din spațiul public, potrivit cărora „Georgian Drăgan nu a urmărit decât 24 de minute din materialul Recorder” pentru corecta informare a opiniei publice, aduc următoarele clarificări: Informațiile sunt incomplete și nu reflectă în mod corect explicațiile oferite de mine, în cadrul conferinței de presă”, a declarat Georgian Drăgan, într-un comunicat de presă transmis de IGPR.

Georgian Drăgan a insistat că diferența o face modul în care a urmărit ultima parte a documentarului, respectiv că a ascultat în căști.

„Așa cum am declarat public, am urmărit audio-video materialul jurnalistic Recorder, până la minutul 24, iar de la minutul 25 până la minutul 49, am continuat să urmăresc conținutul acestuia, în format audio, la căști. În consecință, am parcurs integral materialul jurnalistic, diferența constând exclusiv în modalitatea de redare a conținutului, în partea a doua a documentarului, și nu în lipsa urmăririi acestuia”, a mai susținut purtătorul de cuvânt al IGPR.

Acuzațiile făcute de „vocea IGPR” după documentarul Recorder

Poliția Română, prin vocea chestorului Georgian Drăgan, a respins, într-o conferință de presă organizată pe 21 mai, informațiile publicate de Recorder într-un documentar care vorbea despre sistemul împuternicirilor pe funcţii de conducere în Poliția Română.

Georgian Drăgan a afirmat că jurnaliștii de la Recorder au lansat „acuzaţii nefondate, fără niciun fundament factual”.

Drăgan a vorbit și despre un „modus operandi” care „depășește cadrul legal din punctul nostru de vedere privind libera informare a cetățenilor” și „implicit, asigurarea securității cetățenilor este afectată”.

În timpul conferinței de presă, Georgian Drăgan a acuzat faptul că Recorder nu a publicat integral punctul de veder al Ministerului de Interne. A fost însă contrazis cu dovezi de jurnalistul Alex Nedea, autorul investigației.

Drăgan a spus că a văzut toată investigația, după care a recunoscut că nu a văzut decât 25 de minute din cele 49 ale materialului și a spus că pe restul l-a ascultat.

„Până la minutul 20-24 l-am văzut cu ochii mei, materialul, nu era răspunsul, după acel minut doar am ascultat pentru că trebuia să-mi pregătesc și eu materialul pentru conferința de presă, că nu doar cu dumneavoastră trebuia să discut aici. Ați observat că și ceilalți colegi din presă au avut anumite întrebări la care a trebuit să răspund și nu pot să fac o conferință de presă fără să vin cu date certe pe care să le prezint publicului, că nu trebuie să le primiți doar dumneavoastră. După care am ascultat la căști dacă chiar doriți să aflați, la căști acel material și nu am auzit să fi citit dumneavoastră sau alt coleg de la montaj răspunsul IGPR sau răspunsul Ministerului de Interne. Ați făcut acest lucru?”, a spus Georgian Drăgan, în conferință.

În replică, Alex Nedea a spus că „este prezentat pe ecran în integralitate, cum ni s-a cerut”.