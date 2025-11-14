Pusă în 90 de țări ale lumii, întrebarea „Poți avea încredere în oameni?” a oferit un răspuns uluitor în România

Un gest făcut de campionul David Popovici a oferit un termen de comparație cu încrederea publică din alte țări și din România.

David Popovici a fost contactat pentru a face publicitate unei mari firme. I s-a spus că nu contează banii. „Pune tu suma aici, în alb”. Campionul de 21 de ani nu a dorit acea asociere și răspunsul lui a fost ”Nu”, descrie episodul jurnalistul Cătălin Tolontan într-un articol în GOLAZO, site-ul de sport al HotNews.

Un campion precum David Popovici nu e cadou de la zei

Pornind de la această întâmplare, ziaristul spune că replica noastră la gestul lui David ar putea fi: „Normal, David Popovici a putut să refuze pentru că și-a permis: are performanțele, gloria și are banii”. Da, așa e. Însă David Popovici nu s-a născut David Popovici. El nu e un dar de la zei. El a devenit. Este aici prin muncă, pregătire în acord cu standardele mondiale ale discplinei sale și prin atitudinea succesului.

Nu refuzul lui David este în discuție, alegerea este dreptul lui. Poate data viitoare va alege să accepte. Important e, însă, faptul că el a avut libertatea, pe care și-a câștigat-o, să poată alege autonom, pe picioarele sale.

„Scuze, nu iei nota maximă doar pentru efort”

Iar această libertate se creează doar când în societate se cultivă ideea că are un sens să muncești și să performezi.

Copiilor de azi li se spune, deseori, că nu mai contează competiția. Că nu contează unde sunt în clasament. O observație a profesorilor din mai multe țări a relevat că tinerii se așteaptă la note mari doar pentru că participă la cursuri. ”Scuze, nu iei nota maximă doar pentru efort!”, a scris un profesor exasperat, citat de jurnalist.

În România, nu doar încredere în merit e scăzută, ci și încredere în ceilalți. Siteul Visual Capitalist a publicat recent un grafic la care oameni din 60 de țări răspund la întrebarea ”Poți avea încredere în oameni?”.

74% dintre danezii spun că da. 41% dintre spanioli spun că da, poți avea încredere în oameni, aceeași cifră ca în Germania.

În schimb, în România doar 12% spun că „poți avea încredere în oameni”. E mai puțin de jumătate față de Ungaria, Franța sau Polonia. Muntenegru ș Slovacia au și ele 22%, în timp ce noi avem 12%.

Suntem, ca societate, la nivelul Etiopiei și Irakului la nivelul încrederii în oameni, cu 12%. România e pe locul 70 pe „harta încrederii în celălalt”.

