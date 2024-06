Puterea călătoriilor pentru psihic: „Am revenit în țară un om dacă nu schimbat, atunci cu dorință de schimbare“

Dincolo de timp liber, relaxare, a ne bucura de compania celor dragi și a vizita locuri noi, între beneficiile călătoriilor enumerăm empatia socială și creșterea încrederii în umanitate. Iată de ce să ne facem bagajele mai des.

Dacă avem ocazia să ne conectăm cu oameni din societăți și culturi diferite, ne vom îmbunătăți abilități precum socializarea, toleranța, negocierea și compromisul, întrajutorarea și compasiunea. Practic, acele calități pentru o mai bună relație cu noi înșine și cu ceilalți.

Să nu uităm că, adesea, necunoașterea și lipsa experiențelor ne blochează în prejudecată și respingere, fie din teama de necunoscut, fie din lipsa informațiilor necesare cunoașterii și înțelegerii unor contexte complet diferite de cele în care trăim noi.

Călătoriile ne oferă noi experiențe

Dacă ne gândim la neuroplasticitatea creierului nostru, călătoriile în locuri noi duc la evoluția celulelor din creierul nostru, modificări care vor duce la crearea unor noi căi neuronale ce ne permit adaptarea la noi provocări. Un adevărat SPA pentru creier.

În plus, călătoriile construiesc încrederea și înțelegerea altor oameni și grupuri diferite de noi.

„Nu spun că aș avea vreo poveste specială sau că pot oferi o rețetă de succes, dar, cu 10 ani în urmă, am plecat într-o deplasare în interes de serviciu în Thailanda, fix la două săptămâni după ce am aflat că soțul meu, cu care eram căsătorită de 7 luni, mă înșela. Nu spun că nu am vrut să plec, m-am opus până la a avea un conflict cu șefa mea de atunci, căreia acum îi mulțumesc. Mi-a spus că pot să plâng și acolo, nu e musai să rămân în oraș. Ceea ce am și făcut, cam cinci zile. Apoi am realizat că pierd foarte multe din prezentul din jurul meu. Aveam un prezent în țară și un cu totul altul în deplasare. Am cunoscut oameni minunați, cu povești de viață extraordinare, cu suferințe și bucurii, cu reușite și lupte zilnice, cu păreri de rău și recunoștință, cu moduri complet diferite de al meu de a privi viața. Am stat și am ascultat, am învățat, m-am văzut la fel ca ceilalți, am primit compasiune și sprijin. Am revenit în țară un om dacă nu schimbat, atunci cu dorință de schimbare. Am renunțat la partenerul de atunci, dar nu am renunțat la a călători. Cred că așa am crescut și m-am cunoscut cel mai mult. Văzând în străini oameni de la care am avut ce învăța”, povestește Magda, 38 de ani, din București.

Călătoriile cresc încrederea în umanitate

Cercetările demonstrează că există o relație strânsă între numeroase călătorii în afara țării, în alte culturi, și o mai mare încredere în ceilalți, respectiv în bunătatea din umanitate. Altfel spus, acestea confirmă afirmația lui Mark Twain: „călătoriile sunt fatale prejudecăților”. În cartea sa de călătorii, „Inocenții din străinătate”, Twain afirma: „călătoriile sunt fatale pentru prejudecăți, bigotism și îngustimea minții”, întrucât, de-a lungul călătoriilor sale, a învățat că putem trăi în lumea altor oameni diferiți de noi, care să ne învețe moduri diferite de a trăi, învăța și gândi sau… pur și simplu de a fi.

