Puteri extinse pentru Bundeswehr. A primit undă verde în privința dronelor

Parlamentul Germaniei a votat joi pentru a acorda forțelor armate competențe extinse de a intercepta sau chiar doborî drone, pe fondul creșterii numărului de incidente raportate de la începutul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, notează Reuters.

Bundestagul a aprobat un amendament la legea privind securitatea aeriană, propus de Ministerul de Interne, cu sprijinul conservatorilor aflați la guvernare și al social-democraților, precum și al opoziției de extremă dreapta AfD, măsura având ca scop accelerarea și simplificarea procedurilor de apărare împotriva dronelor.

De la invazia rusă în Ucraina, numărul incidentelor cu drone deasupra Germaniei a crescut, iar în multe cazuri operatorii nu pot fi identificați. Experții suspectează că Rusia s-ar afla în spatele multora dintre aceste zboruri.

Potrivit noii forme a legii, Bundeswehr poate interveni direct împotriva dronelor la solicitarea autorităților civile, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive de bruiaj sau a armamentului. Până acum, intervenția armatei era strict limitată.

De asemenea, Ministerul Apărării poate dispune operațiuni din proprie inițiativă, ceea ce ar permite reacții mai rapide în cazul unor amenințări acute, potrivit detaliilor prevăzute în actul normativ.

În prezent, polițiile landurilor sunt responsabile de combaterea dronelor, însă adesea nu dispun de echipamentele necesare.

Competențele poliției federale au fost extinse recent, iar la Berlin a fost deschis un nou centru de apărare împotriva dronelor, menit să sprijine aceste demersuri.

Legea introduce și sancțiuni mai dure pentru pătrunderea dronelor în spațiul aerian al aeroporturilor, vizând acțiuni de protest ale activiștilor de mediu care au perturbat în mod repetat zborurile.

Astfel de fapte vor fi încadrate de acum ca infracțiuni și vor putea fi pedepsite cu până la doi ani de închisoare, în locul amenzilor aplicate anterior.