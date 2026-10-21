Putin a acceptat reluarea negocierilor trilaterale cu Ucraina și SUA. Când preconizează Kremlinul că vor începe discuțiile și pe ce se vor axa

Președintele rus Vladimir Putin a acceptat să reia negocierile de pace cu Ucraina mediate de SUA, chiar de luna viitoare, a anunțat miercuri Kremlinul, citat de Reuters.

Anunțul a fost făcut după a noua întâlnire față în față dintre liderul Rusiei și emisarul american Steve Witkoff. În marja discuțiilor de la Sankt Petersburg, care au durat aproape trei ore, Vladimir Putin a anunțat eliberarea unui american acuzat de Moscova că a luptat ca mercenar pentru Ucraina.

Kremlinul a declarat că noua rundă de negocieri trilaterale, care s-ar desfășura la nivel tehnic, ar putea avea loc la Abu Dhabi și s-ar concentra pe modul în care ar putea fi garantată securitatea Ucrainei și Rusiei după încheierea războiului.

Conform Kremlinului, discuțiile ar putea începe pe 10 noiembrie sau ulterior.

Ultimele negocieri de pace mediate de SUA au avut loc în februarie, înainte ca Washingtonul și Israelul să declanșeze un război împotriva Iranului.

Witkoff i-a spus lui Putin că discuțiile purtate în ziua precedentă la Oslo, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu liderii Finlandei și Norvegiei, precum și cu reprezentanți europeni și ai NATO, au fost caracterizate de un „anumit grad de dinamism”. Un oficial american a declarat că Ucraina a venit cu idei și propuneri noi.

„Aceste nuanțe, ca să spunem așa, nu ne satisfac întru totul”, a declarat Iuri Ușakov, consilier la Kremlin, după întâlnirea de la Sankt Petersburg.

Moscova invocă relația cu Teheranul

Cu prilejul discuțiilor de miercuri, Putin a susținut că este dispus să-l ajute pe Trump în privința Iranului, afirmând că Rusia are o relație de câteva decenii cu Teheranul, pe care s-a oferit în repetate rânduri să o valorifice pentru a răspunde îngrijorărilor americane cu privire la programul nuclear iranian.

Putin i-a spus lui Witkoff că este posibil și necesar să se ajungă la un acord cu Teheranul, a transmis Kremlinul.

Rusia ar putea, de asemenea, să furnizeze Statelor Unite cantități uriașe de îngrășăminte pentru a-i ajuta pe fermierii americani, i-a mai spus președintele rus lui Witkoff.

A fost discutată și o posibilă întâlnire în China, luna viitoare, cu Trump și cu președintele chinez Xi Jinping. Kremlinul a declarat că Beijingul pregătește deja ceea ce, potrivit părții ruse, ar fi prima întâlnire de acest fel din istorie.

Rusia nu dă semne că ar renunța la obiectivele sale centrale

Vladimir Putin a dat puține semne că ar fi dispus să facă eventuale compromisuri în ceea ce privește obiectivele sale centrale, care includ controlul rusesc deplin asupra regiunii Donețk, neaderarea Kievului la NATO și un acord de pace cuprinzător, mai degrabă decât un armistițiu temporar.

Witkoff a spus că a adus cu el câteva documente cu diverse idei pentru un potențial acord de pace, pe care să le analizeze Putin, și că Jared Kushner, ginerele lui Trump, dorea de asemenea să-i transmită lui Putin câteva idei. Ulterior, Kushner s-a alăturat întâlnirii de la distanță.

Zelenski a declarat că speră să discute chestiunile-cheie privind modul de încheiere a războiului în cadrul unei întâlniri trilaterale cu Putin și Trump.

Kremlinul a afirmat în repetate rânduri că orice întâlnire Putin-Zelenski ar trebui să fie pregătită minuțios, în prealabil, de consilieri, pentru a merita să aibă loc.