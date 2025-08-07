Sari direct la conținut
Putin confirmă interesul pentru întâlnirea cu Trump, dar în privința lui Zelenski e categoric: „Suntem încă departe”

Putin confirmă interesul pentru întâlnirea cu Trump, dar în privința lui Zelenski e categoric: „Suntem încă departe”
Președintele rus Vladimir Putin prezidează o reuniune cu membrii guvernului, prin videoconferință, la reședința de stat Novo-Ogaryovo, lângă Moscova, Rusia, pe 25 iunie 2025. FOTO: Gavriil Grigorov / AP / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a confirmat joi un interes reciproc pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, în schimb a estimat că încă nu sunt întrunite condițiile pentru a se întâlni direct cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, informează agențiile AFP și EFE.

„Interesul a fost manifestat de ambele părți” pentru o întâlnire cu Trump, a spus Putin în fața presei la Moscova, unde l-a primit pe președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, menționând această țară ca una dintre posibilele gazde ale unei reuniuni cu președintele american, potrivit Agerpres.

Deși Zelenski a cerut insistent o astfel de întâlnire cu liderul de la Kremlin pentru a conveni încheierea războiului, Putin pare să respingă în continuare posibilitatea unei discuții față în față.

„Nu am nimic împotrivă în ansamblu, dar anumite condiții trebuie întrunite pentru aceasta”, a spus Putin. „Or, din păcate, suntem încă departe de aceste condiții”, a adăugat președintele rus.

Trump: „S-au făcut mari progrese!”

În urma întâlnirii pe care acesta din urmă a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special american Steve Witkoff, președintele Trump, care marțea trecută a cerut Rusiei ultimativ să oprească în zece zile războiul în Ucraina, a vorbit despre progrese la negocierile ruso-americane asupra acestui conflict și a anunțat o posibilă întâlnire cu Putin „foarte curând”, întâlnire care potrivit Kremlinului s-ar putea desfășura „în zilele următoare”.

„Emisarul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire productivă cu președintele rus Vladimir Putin. S-au făcut mari progrese! Apoi, i-am informat pe unii dintre aliații noștri europeni. Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie, și vom lucra în această direcție în zilele și săptămânile următoare”, a anunțat Trump, într-un mesaj pe rețeaua socială Truth Social.

Zelenski insistă ca Europa să fie la masa negocierilor

În acest timp, Zelenski are joi discuții telefonice în serie cu lideri europeni.

Într-una dintre aceste convorbiri, cea cu cancelarul german Friedrich Merz, președintele ucrainean a insistat ca Europa să fie prezentă în procesul de negociere cu Rusia pe care încearcă să-l impulsioneze Trump.

„Războiul este în Europa, iar Ucraina este parte integrantă a Europei. Suntem deja în negocieri pentru aderarea la UE. Prin urmare, Europa trebuie să participe la procesele corespunzătoare”, a argumentat președintele ucrainean.

Zelenski a cerut din nou o întâlnire cu omologul său rus, cu sau fără prezența liderilor unor state terțe, și a insistat de asemenea aspra unei încetări a focului înaintea unor discuții mai aprofundate pentru încheierea conflictului.

Kremlinul a transmis repetat că o reuniune Putin-Zelenski se va putea desfășura numai după ce se vor fi realizat suficiente progrese în negocierile de pace la niveluri inferioare.

