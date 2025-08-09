Putin, gest provocator înainte de anunțul lui Trump. Ce a trimis prin intermediul emisarului care a fost la Moscova

Președintele rus Vladimir Putin i-a înmânat trimisului special al președintelui Trump, Steve Witkoff, o distincție care urma să fie transmisă unui înalt oficial al CIA al cărui fiu a fost ucis în Ucraina în timp ce lupta alături de forțele ruse, potrivit unor surse citate de CBS News.

Distincția, Ordinul Lenin, urma să fie înmânată Juliane Gallina, al cărei fiu în vârstă de 21 de ani, Michael Gloss, a fost ucis în 2024.

Gallina lucrează în prezent la CIA în calitate de director adjunct pentru inovare digitală. CBS News precizeacă că nu a putat afla ce s-a întâmplat cu distincția.

Mai multe surse au declarat pentru televiziunea americană că Putin i-a înmânat distincția lui Witkoff în timpul vizitei sale în Rusia din această săptămână, care, potrivit unui oficial rus, a fost inițiată de SUA pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Gestul lui Putin, cunoscut pentru jocurile mentale și încercările de a expune punctele slabe ale adversarilor, a fost probabil menit să ridice întrebări inutile și să sublinieze faptul că fiul unui oficial CIA a luptat pentru Rusia în război.

Într-o declarație din aprilie, oficialii CIA au afirmat că moartea fiului lui Gallina, care se lupta cu probleme de sănătate mintală, nu era o problemă de securitate națională. Două surse familiarizate cu acest caz au declarat pentru CBS News că nu există indicii că Gloss ar fi fost recrutat de guvernul rus și că Kremlinul nu părea să fie la curent cu trecutul familiei lui Gloss atunci când i-a repatriat rămășițele.

Purtătorii de cuvânt ai Casei Albe, CIA și Witkoff nu au răspuns la solicitările CBS News pentru a comenta informațiile.

Un purtător de cuvânt al ambasadei ruse contactat de CBS News a declarat că nu există niciun comentariu oficial și că Kremlinul sau Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei nu au făcut confiormat public acordarea distincției.

Ordinul Lenin este o distincție din era sovietică menită să recompenseze serviciile civile excepționale. Acesta a fost acordat spionilor de rang înalt, printre care și britanicului Kim Philby, agent dublu al Uniunii Sovietice. Fiul lui Gallina nu a fost niciodată angajat al CIA, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect.

Tatăl lui Gloss, Larry Gloss, veteran al războiului din Irak, a declarat într-un interviu acordat Washington Post că el și Gallina nu știau că fiul lor se afla în Ucraina sau că se înrolase în armata rusă.

La scurt timp de la vizita lui Witkoff la Moscova, președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin, vineri, 15 august, în Alaska.