Putin l-a sunat pe Maduro și l-a asigurat de susținerea Rusiei, în plină tensiune între Venezuela și SUA

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi la telefon cu președintele venezuelean Nicolas Maduro, pe care l-a asigurat de sprijinul Moscovei pentru politica guvernului de la Caracas în fața presiunilor externe crescânde, a transmis Kremlinul, potrivit Reuters.

Maduro este supus presiunilor din partea președintelui american Donald Trump să renunțe la putere, Statele Unite desfășurând o masivă concentrare militară în Caraibe.

Într-un comunicat, Kremlinul a precizat joi că Putin și Maduro au discutat despre „dorința lor de a pune în aplicare acordul de parteneriat strategic și de a implementa diverse proiecte comune legate de economie și sectorul energetic”.

Administrația SUA își intensifică eforturile economice și militare pentru a-l înlătura pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, notează AFP.

Într-un interviu recent acordat publicației Politico, Donald Trump a sugerat că zilele lui Maduro sunt „numărate”.

Mai mult, Trump a sugerat în repetate rânduri posibilitatea unei intervenţii militare americane în Venezuela.

Maduro acuză Washingtonul că vrea să-l răstoarne de la putere pentru a confisca petrolul țării sale.

Miercuri, Donald Trump a anunțat confiscarea unui petrolier în largul coastei Venezuelei.

Principala resursă a Venezuelei este petrolul brut, care este supus unui embargou. Acest lucru obligă țara să-și vândă producția pe piața neagră la prețuri semnificativ mai mici, în principal către țări asiatice.

Statele Unite, Europa și multe țări din America Latină nu recunosc rezultatele alegerilor din 2024 care i-au permis președintelui Maduro să obțină un al treilea mandat de șase ani. Opoziția, la rândul său, acuză puterea de fraudă.