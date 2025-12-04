Putin lansează o nouă amenințare la adresa Ucrainei, pe fondul impasului în negocierile de pace: „Totul se reduce la asta” / Mesaj pentru Europa

Președintele rus Vladimir Putin vorbește în fața jurnaliștilor, la Forumul de investiții VTB „Russia Calling!”, în Moscova, pe 2 decembrie 2025. FOTO: Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Liderul de la Kremlin a cerut din nou Kievului să își retragă trupele din teritoriile pe care Rusia le revendică, amenințând că în caz contrar, războiul va continua, scriu Reuters și Tass.

Rusia va elibera Donbasul și Novorossia fie prin mijloace militare, fie prin alte mijloace, a declarat Vladimir Putin într-un interviu acordat canalului de televiziune India Today, înaintea vizitei sale oficiale în India.

„Totul se reduce la asta. Fie eliberăm aceste teritorii prin forța armelor, fie trupele ucrainene părăsesc aceste teritorii și încetează luptele acolo”, a subliniat Putin, citat de agenția publică rusă Tass.

Donbas, care cuprinde Donețk și Luhansk, este epicentrul războiului din 2014. Novorossia, un termen mai larg, se referă la teritoriile din sud-estul Ucrainei pe care Rusia le revendică.

Putin a declarat că întâlnirea sa de marți cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner a fost „foarte utilă” și că s-a bazat pe propunerile discutate cu președintele Donald Trump în Alaska, a relatat și agenția de știri de stat RIA.

SUA, a mai spus liderul de la Kremlin, au împărțit cele 27 de puncte ale planului lui Trump pentru pace în patru componente, urmând ca acestea să fie discutate separat.

Găsirea unei soluții la „criza din Ucraina” este o sarcină dificilă, a adăugat el.

Putin a avut un mesaj și pentru țările europene, spunând că acestea „ar trebui să se implice în soluționarea conflictului din Ucraina, în loc să împiedice procesul”, a mai scris TASS.

Noi negocieri

Negocierile de pace continuă joi cu o întâlnire în regiunea Miami între negociatorul-șef al Kievului, Rustem Umerov, și Steve Witkoff, care va fi însoțit de ginerele președintelui Jared Kushner.

Cei doi americani s-au aflat marți la Moscova pentru a discuta timp de peste cinci ore cu Putin. Ei au avut „impresia” că președintele rus „dorea să pună capăt războiului”, a declarat miercuri Donald Trump jurnaliștilor, fără a oferi detalii despre continuarea negocierilor, deși a devenit clar că nu s-a ajuns încă la un acord de pace, așa cum și-a dorit de mult liderul de la Casa Albă.

„Ce va rezulta din această întâlnire? Nu vă pot spune, pentru că este nevoie de doi pentru a dansa tango”, a declarat Trump.

„Cred că ar dori să revină la o viață mai normală. Cred că ar dori să facă comerț cu Statele Unite ale Americii, sincer, în loc să piardă mii de soldați pe săptămână. Dar impresia lor a fost foarte puternică că ar dori să încheie un acord”, a spus Trump despre Putin.

După discuțiile de la Moscova, consilierul diplomatic al președintelui rus, Iuri Ușakov, a avut însă un verdict mult mai puțin optimist, subliniind impasul discuțiilor.

Cele două părți „nu sunt nici mai aproape, nici mai departe de rezolvarea crizei din Ucraina”, a spus el, invocând lipsa totală de progrese în ceea ce privește problema fundamentală a teritoriului.

NBC News a relatat, citând un oficial rus informat cu privire la poziția Moscovei, că Rusia are trei puncte în care nu intenționează să facă compromisuri.

Potrivit acestuia, Moscova vrea întreaga regiune Donbas, vrea limitarea forțelor armate ucrainene și ca SUA și Europa să recunoască teritoriile ucrainene anexate de Rusia.

Aceste trei probleme sunt însă considerate „linii roșii” și pentru autoritățile ucrainene.

Rusia mizează pe avansul de pe front

Ușakov, a estimat miercuri că recentele „succese” militare rusești au „influențat desfășurarea” acestei întâlniri, referindu-se la cucerirea revendicată de Moscova a orașului ucrainean Pokrovsk din estul Ucrainei.

Observatorii militari ai proiectului DeepState, apropiați forțelor ucrainene, au confirmat că o mare parte a orașului se află sub controlul Rusiei, dar nu în întregime.

Iar unitatea ucraineană care apără acest sector a afirmat că forțele ruse sunt „împotmolite” în luptele urbane și difuzează informații pentru a „dezinforma” cu privire la „pretinsa cucerire a orașului Pokrovsk”.

Observatorii din Europa și SUA au avertizat că poziția Rusiei a rămas neschimbată, că Putin nu este de fapt dispus la un compromis și că Kremlinul intenționează să își atingă toate revendicările maximaliste pe care le-a enunțat la începutul războiului.