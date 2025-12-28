Putin, mesaj tranșant: Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina prin forță

Președintele rus Vladimir Putin vizitează un post de comandă al forțelor ruse. Imagine preluată dintr-un material video postat pe contul oficial de Telegram al biroului de presă al Kremlinului, pe 27 decembrie 2025. FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Ucraina nu se grăbește să obțină pacea și că, dacă nu dorește să rezolve conflictul în mod pașnic, atunci Moscova își va atinge toate obiectivele prin forță, informează duminică Reuters.

„Dacă autoritățile de la Kiev nu vor să rezolve această problemă pe cale pașnică, vom rezolva toate problemele cu care ne confruntăm prin mijloace militare”, a spus Putin.

Declarațiile lui Putin, făcute sâmbătă și relatate de agenția de știri de stat TASS, au urmat unui masiv atac rus cu sute de drone și zeci de rachete, care l-a determinat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să declare că Rusia își demonstrează dorința de a continua războiul, în timp ce Kievul dorește pacea.

Zelenski se va întâlni duminică cu președintele american Donald Trump în Florida pentru a căuta o soluție la războiul pe care Putin l-a declanșat în urmă cu aproape patru ani prin invadarea pe scară largă a micului vecin al Rusiei.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta cele mai noi declarații ale lui Putin.

Comandanții ruși i-au spus lui Putin, în timpul unei vizite de inspecție, că forțele Moscovei au capturat orașele Mîrnohrad, Rodinske și Artemivka din regiunea Donețk, din estul Ucrainei, precum și localitățile Huliaipole și Stepnohirsk din regiunea Zaporojie, a transmis anterior Kremlinul, într-un anunț publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

Armata ucraineană a catalogat afirmațiile Moscovei despre Huliaipole și Mîrnohrad ca fiind false. Situația în ambele locuri rămâne „dificilă”, dar „operațiunile defensive” ale trupelor ucrainene continuă, a afirmat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, într-un comunicat publicat în mediul online.

Comandamentul Sudic al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis, pe Telegram, că „luptele intense” continuă în Huliaipole. „Cu toate acestea, o parte substanțială din Huliaipole continuă să fie controlată de Forțele de Apărare ale Ucrainei.”

Verificarea informațiilor de pe câmpul de luptă este dificilă, deoarece accesul este restricționat de ambele părți, informațiile sunt strict controlate, iar liniile frontului se schimbă rapid, mass-media bazându-se pe imagini din satelit și geolocalizate, care pot fi parțiale sau pot veni cu întârziere.