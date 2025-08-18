Putin nu a avut un loc la masa negocierilor de la Casa Albă, dar vocea lui s-a făcut totuși auzită. Prin intermediul cui

Președintele rus Vladimir Putin nu a fost prezent la masa negocierilor de luni de la Casa Albă, dintre președintele Donald Trump, liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar punctul său de vedere nu a lipsit, remarcă CNN.

„Îl cunosc de mult timp, am avut întotdeauna o relație excelentă cu el”, a spus Trump despre omologul său rus. „Cred că și președintele Putin vrea să găsească o soluție. Vom vedea”, a adăugat șeful Casei Albe.

Chiar dacă Trump părea să vorbească în numele lui Putin, liderii europeni reuniți luni la Casa Albă au evitat, în general, să îl menționeze pe președintele rus. Deși liderul de la Kremlin se află în centrul atenției și va determina în mare măsură soarta Ucrainei, rămâne de văzut dacă Putin este la fel de interesat de încheierea unui acord de pace, așa cum a sugerat în repetate rânduri Trump.

Trump a declarat că se așteaptă ca în curând să aibă loc o întâlnire trilaterală între Rusia, Ucraina și Statele Unite.

„Cred că este o chestiune de când, nu de dacă”, a insistat Trump.

Dar momentul ar putea fi o întrebare care indică mult mai mult decât simplul moment. Acesta va sugera gradul de seriozitate al lui Putin în negocierea încheierii războiului – sau pur și simplu încercarea de a câștiga timp, așa cum suspectează mulți critici, notează postul american de televiziune.

Trump a adoptat un ton optimist, dar și-a lăsat loc și pentru dezamăgire.

„Este posibil să nu se poată realiza (un acord pentru încheierea războiului, n.r.). Pe de altă parte, este posibil să se realizeze”, a spus Trump, adăugând: „Trebuie să dăm tot ce avem mai bun. Este tot ce putem face”.