Putin și Zelenski ar putea vorbi la telefon, pentru prima dată în mai bine de cinci ani, după discuțiile din Florida

Întâlnirea de duminică din Florida dintre președintele american Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski ar putea deschide calea pentru primul apel telefonic dintre Zelenski și Vladimir Putin din 2020, a declarat pentru Fox News o sursă familiarizată cu discuțiile.

Deși întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost prezentată ca un pas înainte în eforturile de pace conduse de Trump, sursa Fox News a spus că organizarea unor discuții telefonice directe între Zelenski și Putin ar reprezenta o „victorie diplomatică” pentru președintele american.

„Dacă Putin ar fi participat la o convorbire telefonică duminică, aceasta ar fi fost cea mai mare realizare în pregătirea negocierilor de pace și primul pas real în procesul de pace”, a declarat sursa pentru Fox News, sub condiția anonimatului.

„Aceasta ar fi o victorie diplomatică pentru președintele Trump”, a adăugat aceasta.

„Trump pare să fie cel mai de succes mediator, deoarece cei doi, Putin și Zelenski, se percep reciproc în mod emoțional, iar acest lucru reprezintă o provocare”, a adăugat sursa Fox News.

Trump a confirmat duminică că a vorbit cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenski, calificând conversația drept „bună și foarte productivă”.

„Cred că avem toate ingredientele pentru a ajunge la un acord”, a declarat Trump reporterilor, în timp ce stătea lângă Zelenski după sosirea acestuia în Florida, adăugând că el crede că procesul poate „avansa foarte rapid”.

„Cred că suntem în etapa finală a discuțiilor și vom vedea. Altfel, va continua mult timp. Fie se va termina, fie va continua mult timp, iar milioane de oameni vor fi uciși”, a adăugat președintele Trump.

Întâlnirea din Florida a avut loc la câteva zile după ce Zelenski a declarat că a avut o „discuție bună” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, ambii fiind prezenți și duminică la discuțiile de la Mar-a-Lago.