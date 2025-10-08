Livrările de rachete Tomahawk americane către Ucraina ar putea dura luni de zile și s-ar putea să nu părăsească niciodată lansatoarele, dar asta nu înseamnă că nu vor avea un impact asupra Moscovei, scrie cotidianul britanic The Daily Telegraph.

Transferul rachetelor de croazieră americane Tomahawk către Ucraina va dura luni de zile, iar președintele SUA, Donald Trump, s-ar putea să nu autorizeze imediat armata ucraineană să le lanseze împotriva țintelor din Rusia.

Iegor Cernev, vicepreședinte al Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Informații din Verhovna Rada, este cel care a comunicat această informație pentru cotidianul britanic The Telegraph.

Publicația notează că deputatul „face parte dintr-un grup restrâns de parlamentari care sunt bine informați” cu privire la problemele legate de furnizarea de arme.

Potrivit lui Cernev, în acest moment există mai multe scenarii posibile: Trump ar putea să se răzgândească și să refuze livrarea rachetelor, sau ar putea aproba transferul acestora, dar să interzică utilizarea lor în scopul prevăzut. De asemenea, ar putea autoriza lovituri numai împotriva unor ținte specifice.

„În fiecare dintre aceste etape, (președintele rus Vladimir) Putin are ocazia să dea înapoi și să negocieze. Prin urmare, livrarea și utilizarea rachetelor vor fi, cel mai probabil, foarte graduale”, a remarcat Cernev.

El a admis că, dacă rachetele vor fi livrate, Kievul ar primi inițial nu mai mult de câteva zeci de rachete Tomahawk, iar apoi SUA ar aștepta să vadă reacția Kremlinului.

Dacă nu va exista nicio reacție, presiunea va crește „și, în cele din urmă, după o anumită perioadă de timp, toate restricțiile vor fi ridicate”, consideră reprezentantul Radei Supreme.

Pe 6 octombrie, Trump a anunțat că „aproape a luat o decizie” cu privire la furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Cu toate acestea, șeful Casei Albe a subliniat că, înainte de a transfera armele cu rază lungă de acțiune, vrea să știe cum intenționează Kievul să le utilizeze.

Putin a avertizat anterior că o astfel de mișcare ar duce la „distrugerea” relațiilor dintre Moscova și Washington și ar marca, de asemenea, o nouă etapă de escaladare.

El a subliniat că forțele ucrainene nu ar putea utiliza rachetele fără participarea directă a trupelor americane.

În același timp, Putin și-a declarat disponibilitatea de a doborî rachetele și de a „îmbunătăți sistemul nostru de apărare antiaeriană”. Potrivit acestuia, rachetele de croazieră „nu vor schimba în niciun fel echilibrul de putere pe câmpul de luptă”, deoarece armata ucraineană se confruntă cu probleme în ceea ce privește completarea efectivelor.

Raza de acțiune a rachetelor Tomahawk variază între 1.600 și 2.500 km, în funcție de versiune.

Dacă acestea ar fi transferate în Ucraina, până la 1.945 de instalații militare rusești s-ar afla în raza rachetelor, potrivit experților de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Aceștia consideră că Ucraina ar putea probabil să perturbe operațiunile armatei ruse pe front, vizând zonele din spate care o aprovizionează cu arme și susțin operațiunile sale ofensive.