„Putin va fi cel mai fericit om din lume, dacă Trump invadează Groenlanda”. Avertismentul unui premier european

Amenințările lui Donald Trump asupra Groenlandei „trebuie să fie luate în serios”, precum și cele legate de impunerea unor taxe vamale suplimentare Danemarcei şi aliaţilor ei, spune premierul spaniol Pedro Sanchez.

O invazie americană a Groenlandei l-ar face pe Vladimir Putin „cel mai fericit om din lume”, a mai spus Sanchez, într-un interviu acordat în weekend cotidianului catalan La Vanguardia. Premierul spaniol a comentat că asta i-ar oferi liderului rus o justificare a invaziei ruse a Ucrainei şi ar slăbi NATO, potrivit EuroNews, citat de News.ro.

De altfel, orice acţiune unilaterală a Statelor Unite împotriva integrităţii teritoriale a Danemarcei, vizând teritoriul autonom danez Groenlanda, ar consolida retroactiv logica expansionistă a Kremlinului, consideră şeful Guvernului de la Madrid.

Donald Trump a ameninţat în mai multe rânduri să impună taxe vamale suplimentare Danemarcei şi aliaţilor ei, până când va obţine ceea ce numeşte o ”achiziţie totală” a insulei arctice. Aceste declaraţii ”trebuie să fie luate în serios”, cere Pedro Sanchez.

Dacă Washingtonul are îngrijorări reale cu privire la securitatea în Arctica, acestea trebuie să fie abordate în Consiliul Atlantic al NATO, cere premierul spaniol.

Madridul analizează să trimită trupe în Groenlanda, însă Sanchez precizează că „nu s-a luat o decizie” şi că va consulta mai întâi opoziţia şi grupurile parlamentare.

Pedro Sanchez respinge, însă, în mod clar, pretenţiile lui Donald Trump – care le cere aliaţilor să aloce 5% din PIB apărării. În ceea ce priveşte Spania, acest procent este „inacceptabil” şi „inadmisibil” , a subliniat el.

Regatul a atins, cu un pic peste 2% din PIB, capacităţile cerute şi nu trebuie să sacrifice sănătatea, educaţia sau politicile sociale, pentru a finanţa aceste cheltuieli militare – care nu vor consolida industria europeană a apărării -, a subliniat el.

În urma acestei escaladări, premierul spaniol pledează în favoarea unor forţe armate cu adevărat europene, în pofida faptului că acest subiect nu se bucură de unanimitate. „Putem face să avanseze unele ţări în acest proces de integrare”, declară el şi subliniază asupra necesităţii dezvoltării unei industrii europene a apărării.