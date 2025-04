Puțină istorie economică: A doua lege din istoria SUA a fost una care impunea taxe vamale. Președintele George Washington a promulgat-o

Era 4 iulie 1789,iar taxele au intrat în vigoare la 1 august 1789. Preambulul noii legi spunea că taxele de import erau necesare „pentru sprijinirea guvernului, pentru stingerea datoriilor Statelor Unite și pentru încurajarea și protecția manufacturii”.

Primul program tarifar al Statelor Unite a fost gândit în doar 4 luni. La 8 aprilie 1789, la două zile după ce Congresul s-a reunit pentru prima dată, James Madison a introdus proiectul de lege în Camera Reprezentanților.

Invocând nevoia urgentă de venituri a guvernului, Madison a susținut că o taxă vamală ar trebui impusă fără întârziere, astfel încât importurile Europa să poată fi impozitate cât mai rapid, potrivit lucrărilor lui James Madison , editate de William T. Hutchinson și William ME Rachal. vol .17: University of Chicago Press, 1962–1991.

Cizmele și pantofii, cuiele, peștele și cânepa- taxate

Au fost impuse taxe specifice asupra a treizeci și șase de mărfuri, cum ar fi melasă și cafea (doi cenți și jumătate pe galon și, respectiv, pe livră), băuturi spirtoase (zece cenți pe galon), sare (șase cenți pe bushel) și cuie (un cent pe livră).

O livră are 04,45 kg iar un galon are 3,78 litri.

Majoritatea acestor taxe specifice au fost concepute ca taxe de lux pe bunuri consumate în principal de cei bogați. În același timp, unele dintre aceste taxe au oferit protecție producătorilor locali; deși băuturile spirtoase autohtone erau supuse unei accize, de exemplu, aceasta era mult mai mică decât taxa de import. Alte taxe specifice au fost impuse în mod explicit în beneficiul producătorilor autohtoni, cum ar fi cele pentru cizme și pantofi, cuie, pește și cânepă.

Veniturile încasate din taxe vamale au crescut brusc după ce guvernul federal a preluat responsabilitatea pentru serviciul vamal

Majoritatea importurilor au fost supuse unor taxe „ad valorem” pe patru niveluri: 15% la trăsuri și piese, 10% la porțelan, piatră și sticlă, printre alte bunuri, 7,5% la îmbrăcăminte din bumbac și lână, pălării, fier laminat și alte produse metalice și articole din piele, printre altele, și 5% pentru toate celelalte articole nespecificate. Șaptesprezece mărfuri au fost plasate pe lista scutite de taxe vamale, inclusiv salpetru, alamă, tablă, sârmă de fier și alamă, bumbac și lână, piei, blănuri și piei.

În calitate de prim secretar al Trezoreriei, Alexander Hamilton a avut sarcina vitală de a înființa serviciul vamal în marile porturi din SUA și de a supraveghea administrarea acestuia. Din toate punctele de vedere, el a gestionat serviciul vamal cu eficiență și mare atenție la detalii, asigurându-se că acesta funcționează fără probleme și fără corupție.

Veniturile încasate din taxe vamale au crescut brusc după ce guvernul federal a preluat responsabilitatea pentru serviciul vamal. Veniturile din porturile New York, Philadelphia, Baltimore și Charleston au crescut de la aproape 2 milioane de dolari în 1785–88 la aproape 12 milioane de dolari în 1792–95. Veniturile mai mari s-au datorat în mare parte revigorării comerțului exterior care a avut loc după adoptarea Constituției, dar și creșterii ratelor taxelor și îmbunătățirii eficienței serviciului vamal în colectarea acestora.

Taxele pe importuri erau cea mai eficientă cale din punct de vedere politic de a crește veniturile

Tarifele au fost încorporate automat în prețul intern al bunurilor importate și au evitat „câmpul politic minat” al impozitelor interne, scrie Brown, Roger H. 1993. Redeeming the Republic: Federalists, Taxation, and the Origins of the Constitution . Baltimore: Johns Hopkins University Press

Programul fiscal al lui Hamilton a adus o schimbare binevenită în sistemul fiscal al națiunii, de la impozitele directe (poll și terenuri) impuse de state către taxele vamale impuse de guvernul federal. Prin asumarea datoriilor de stat, programul lui Hamilton a permis statelor să reducă impozitele directe cu până la 75% în unele cazuri (Edling și Kaplanoff 2004)

Prin schimbarea sistemului de venituri al națiunii de la impozitele directe la cele de import, povara fiscală, așa cum este percepută de majoritatea oamenilor, a scăzut brusc. Desele proteste împotriva impozitelor de stat din anii 1780 au dispărut în mare parte în anii 1790.

Și întrucât taxele vamale erau mai puțin intruzive decât alte forme de impozitare, guvernul federal a evitat să declanșeze o dezbatere cu privire la legitimitatea acesteia.

Hamilton se temea că dependența completă de veniturile tarifare ar fi riscantă în timp de război și ar putea pune în pericol finanțele națiunii la momentul nepotrivit. Cu toate acestea, taxele interne erau foarte nepopulare, iar Congresul a fost reticent să le adopte.

În ciuda creșterii veniturilor vamale care a venit odată cu extinderea comerțului, poziția fiscală a guvernului federal a rămas precară

În urma luptei pentru Constituție și a sprijinului public incert pentru noul guvern federal, Hamilton a fost precaut în a propune noi taxe interne, de teamă că ar putea declanșa o reacție politică internă, așa cum a făcut cu Rebeliunea Whisky din 1794. Ca urmare, Hamilton a reușit să diversifice sursa veniturilor guvernamentale doar într-o mică măsură.

În ciuda creșterii veniturilor vamale care a venit odată cu extinderea comerțului, poziția fiscală a guvernului federal a rămas precară la începutul anilor 1790. În 1792, doar dobânda pentru datoria SUA a absorbit 87% din veniturile totale.

Statele Unite și-au acoperit deficitul doar printr-un împrumut mare din Țările de Jos, care a ajutat la plata împrumuturilor externe anterioare și a permis răscumpărarea unor sume semnificative de datorie internă, scrie James Riley în 1978 în „Foreign Credit and Fiscal Stability: Dutch Investment in the United States, 1781–1794.” Journal of American History 65:654–78.

Acest lucru l-a lăsat pe Hamilton deschis la acuzații că nu era serios să plătească datoria, dar constrângerile politice fie au împiedicat creșterea suplimentară a taxelor de import, fie a accizelor. După cum subliniază Edling (2007, 306), „Confruntat cu alegerea între creșterea taxelor pentru a plăti rapid datoria sau acceptarea datoriilor cel puțin în viitorul previzibil, Hamilton a optat pentru cea de-a doua alternativă”.

Șeful Finanțelor dorea cu disperare ca Statele Unite să rămână neutre în orice conflict militar european

Aceste constrângeri de venituri l-au făcut pe Hamilton extrem de sensibil la poziția fiscală a guvernului. El a lucrat pentru a gestiona resursele financiare slabe ale guvernului și pentru a menține solvabilitatea țării.

Hamilton dorea cu disperare ca Statele Unite să rămână neutre în orice conflict militar european, temându-se că implicarea americană ar ruina finanțele națiunii. A fi implicat într-un război pentru care nu a fost pregătit ar duce la creșterea cheltuielilor guvernamentale și la prăbușirea veniturilor sale. După cum vom vedea, această teamă de dislocare fiscală a colorat profund abordarea lui Hamilton cu privire la problema reciprocității comerciale.

În ianuarie 1790, în primul său raport către Congres în calitate de secretar al Trezoreriei, Hamilton a propus creșterea taxei pentru vinul Madeira de la 18 cenți la 20 de cenți, la ceaiul Hyson de la 20 de cenți la 40 de cenți pe livră, la cafea de la 2,5 cenți la 5 cenți pe livră.

În aprilie 1789, când Madison și-a dezvăluit planul de a impune tarife la importurile de mărfuri, el a propus, de asemenea, taxe asupra tonajului navelor care intră în porturile americane. Dar adevăratul obiectiv al lui Madison era să discrimineze Marea Britanie în favoarea Franței, deoarece Statele Unite aveau un tratat comercial cu Franța, dar nu și cu Marea Britanie. Madison credea că este inacceptabil ca Statele Unite să impună taxe relativ uşoare asupra manufacturii britanice, în timp ce exporturile majore din SUA, cum ar fi făină şi grâu, peşte şi alimente sărate, au fost foarte restricţionate, dacă nu interzise, pe pieţele britanice.

Taxele discriminatorii la tonaj ar reduce dependența comercială a Americii de Marea Britanie și ar schimba radical comerțul cu Franța, aliatul ei din timpul războiului

Madison era chiar încrezător că Statele Unite dețin puterea economică de a forța Marea Britanie să-și relaxeze restricțiile comerciale. Despre reacțiile statelor care s-au văzut taxate, într-un episod viitor.

