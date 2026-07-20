Rabla 2026: Banii pentru motociclete s-au epuizat în 9 minute. Câte fonduri mai sunt disponibile pentru mașini

Programul Rabla Auto 2026 a început luni la ora 10:00, iar interesul românilor de a-și cumpăra mașini noi cu bani de la stat a fost mare și anul acesta. În prima oră de la deschiderea sesiunii de înscriere au fost depuse 11.289 de dosare pentru achiziționarea de autovehicule și motociclete mai puțin poluante, transmite Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Cel mai repede s-au epuizat fondurile pentru pentru motociclete clasice și electrice. Bugetul de 15.000.000 de lei a fost epuizat în doar 9 minute de la deschiderea sesiunii, după depunerea a 1.293 de dosare.

Pentru mașinile noi clasice și electrice încă erau disponibile jumătate din fonduri, la o oră de la deschidere aplicației.

În categoria destinată autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) au fost înregistrate 6.452 de dosare, în valoare de 72.710.000 de lei, din bugetul total alocat de 165.000.000 de lei.

De asemenea, până la ora 11:00 au fost depuse 3.544 de dosare, în valoare de 63.080.000 de lei, din bugetul total alocat de 120.000.000 de lei, pentru achiziționarea de autovehicule noi plug-in hibrid și autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

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„Ne bucurăm că Programul Rabla Auto continuă să răspundă nevoilor cetățenilor și să faciliteze accesul la autovehicule mai eficiente din punct de vedere energetic. Prin acest program, Administrația Fondului pentru Mediu susține investițiile în mobilitate sustenabilă și contribuie la îmbunătățirea calității aerului și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, potrivit unui comunicat al instituției.

Sesiunea de înscriere pentru aceste categorii rămâne deschisă până la data de 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului disponibil.

În cadrul Programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Suma alocată sesiunii de înscriere este de 300 de milioane de lei.

Programul Rabla 2026. Documentele necesare pentru înscriere

Înscrierea persoanelor fizice se realizează prin încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente: