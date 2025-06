Rachete lansate de Iran au lovit renumitul Institut de Știință Weizmann, asociat cu 6 laureați ai Premiului Nobel: „Nu a rămas nimic de salvat”

Mai multe laboratoare din cadrul Institutului de Știință Weizmann din orașul israelian Rehovot au fost grav avariate sau chiar distruse de o rafală de rachete balistice iraniene, relatează The Jerusalem Post.

Unul dintre acestea a fost laboratorul profesorului Eldad Tzahor, lider mondial în domeniul regenerării cardiace și director al laboratorului de biologie celulară și moleculară, activ în domeniul medicinei regenerative. Laboratorul acestuia a fost complet distrus.

Un alt laborator care a fost distrus aparținea cercetătoarei dr. Leeat Yankielowicz-Keren, om de știință veteran în cadrul Facultății de Biologie, specializată în cercetarea cancerului, al cărei colectiv era format din 12 oameni de știință.

Cercetările ei se concentrează pe studiul interacțiunilor dintre tumori și sistemul imunitar folosind imagistică multiplexată și pe dezvoltarea de instrumente computaționale pentru a deduce principiile de organizare ale imunologiei tumorale.

Institutul a transmis de asemenea că mai multe clădiri din campusul său au fost avariate, dar nimeni nu a fost rănit.

„Institutul este în contact cu agențiile relevante de securitate și urgență și ia toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța angajaților și a campusului”, a declarat purtătoarea de cuvânt a institutului de cercetare.

Pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare video care arată momentul în care una dintre rachete lovește o clădire a institutului.

The moment an Iranian RV hit the Weizmann Institute for Science in Rehovot, causing significant damage. The Weizmann Institute of Science is a global powerhouse of pure & applied research, organized into five faculties – Physics, Mathematics & Computer Science, Biology, 1/2 pic.twitter.com/Wu574UeIHt