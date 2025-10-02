Rachetele rusești Iskander deviază acum de la traiectorie și se aruncă în picaj abrupt spre țintă. Ucrainenii și aliații admit o vulnerabilitate a sistemelor Patriot

Ultimele atacuri aeriene ale Rusiei sugerează că Moscova a reușit să-și modifice rachetele balistice pentru a evita cu succes apărarea antiaeriană a Ucrainei, asigurată în parte de sistemele americane Patriot, spun oficialii ucraineni și occidentali, citați de Financial Times.

Bombardamentele care i-au țintit pe producătorii ucraineni de drone în această vară au fost un exemplu al îmbunătățirilor aduse rachetelor balistice rusești, cu scopul de a învinge mai ușor bateriile Patriot ale SUA, au declarat pentru Financial Times foști și actuali oficiali ucraineni și occidentali.

Rusia a modificat probabil sistemul său mobil Iskander-M, care lansează rachete cu o rază de acțiune estimată de până la 500 de kilometri, precum și rachetele balistice lansate din aer Kinjal, care pot zbura până la 480 de kilometri, au adăugat aceștia.

Rachetele urmează acum o traiectorie tipică înainte de a se abate și a se arunca într-o picaj terminal abrupt sau de a executa manevre care „păcălesc și evită” interceptorii Patriot.

Este o „schimbare radicală pentru Rusia”, a declarat un fost oficial ucrainean.

Rata de interceptare a scăzut la 6%

Rata de interceptare a rachetelor balistice ale Ucrainei s-a îmbunătățit în timpul verii, ajungând la 37% în august, dar a scăzut la 6% în septembrie, în ciuda numărului mai mic de lansări, potrivit datelor publice ale forțelor aeriene ucrainene compilate de Centrul pentru Reziliență Informațională din Londra și analizate de Financial Times.

Miercuri, spre exemplu, toate cele patru rachete Iskander-M lansate peste noapte au evitat apărarea antiaeriană și și-au atins țintele.

Cel puțin patru fabrici de drone din Kiev și din împrejurimi au fost grav avariate de rachete în această vară, au declarat actuali și foști oficiali ucraineni.

Două rachete lansate în cadrul acelui atac par să fi vizat sediul unei companii care proiectează și produce componente pentru sisteme de drone, au declarat doi oficiali informați cu privire la incident. Proiectilele rusești au evitat apărarea antiaeriană ucraineană și au avariat și birourile delegației UE și ale British Council, care se aflau în apropiere.

O modificare de software

Analiștii au afirmat că ajustările software-ului ar putea fi motivul din spatele eficienței sporite a rachetelor rusești.

Fabian Hoffmann, cercetător în domeniul rachetelor la Universitatea din Oslo, a declarat pentru Financial Times că producătorii analizează în mod regulat datele de interceptare pentru a îmbunătăți performanța. Rusia, a spus el, pare să facă acest lucru.

Iskander-M „poate manevra destul de agresiv în etapa terminală”, a remarcat el. În loc de modificări costisitoare ale hardware-ului, ajustările sistemelor de ghidare ar putea instrui o rachetă să execute o manevră rapidă chiar înainte de a lovi ținta și apoi să coboare brusc, complicând capacitatea de urmărire și angajare a Patriotului.

Rachetele Kinjal sunt lansate de pe bombardierele strategice sau avioanele de vânătoare ale Moscovei, aflate în afara razei de acțiune a apărării aeriene a Ucrainei. Lansatoarele mobile de rachete Iskander ale Rusiei erau, de asemenea, dificil de distrus pentru Kiev, a spus Hoffmann.

Sistemele de apărare aeriană Patriot ale Ucrainei, care constau dintr-un radar, o stație de control și lansatoare transportate pe camioane sau remorci, sunt, de asemenea, mobile. Unele dintre ele au fost țintite și avariate după luni de atacuri susținute ale Rusiei, ceea ce înseamnă că arhitectura stratificată de apărare aeriană a țării s-a redus.

Personalul specializat instruit pe sistemele Patriot este, de asemenea, o țintă, printre aceștia numărându-se și locotenent-colonelul Denis Sakun, inginer-șef al unei unități de rachete antiaeriene din Brigada 96 din Kiev. El a contribuit la instalarea sistemelor care, potrivit Kievului, au doborât prima rachetă rusă Kh-47M Kinjal din lume.

Sakun a fost ucis în decembrie în timp ce încerca să salveze echipamentul Patriot în timpul unui incendiu după un atac rus în regiunea Kievului, potrivit relatărilor publice.

Sistemele Patriot erau protejate anterior de alte sisteme, precum Iris-T din Europa și baterii cu rază medie de acțiune. Acum, cu unele dintre aceste active avariate sau redistribuite, „sistemele Patriot trebuie să se protejeze singure” în timp ce se confruntă cu amenințările rachetelor rusești, în unele cazuri, a declarat o persoană familiarizată cu problema.