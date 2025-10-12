Rachetele Tomahawk pentru Ucraina provoacă „îngrijorare extremă” la Moscova, spune Peskov. „Ar putea fi înarmate nuclear”

Posibila furnizare de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk, fabricate în SUA, către Kiev provoacă o îngrijorare extremă Moscovei, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, citat de agenția rusă de presă de stat TASS.

„Problema Tomahawk ne îngrijorează extrem de mult, iar președintele Vladimir Putin a vorbit deja despre acest lucru”, a declarat Peskov jurnalistului rus Pavel Zarubin.

Peskov a a comentat declarația făcută recent de ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, potrivit căruia Ucraina ar putea primi un tip special de armament care ar putea schimba soarta frontului.

Peskov a spus că în ultima perioadă au fost făcute multe declarații pe acest subiect, iar Moscova le înregistrează „cu atenție pe toate”.

Întrebat dacă Moscova a luat în considerare posibilitatea ca, în cazul în care Kievul ar achiziționa o rachetă Tomahawk, aceasta să fie dotată cu arme nucleare la lansare, Peskov a răspuns:

„Amintiți-vă rapoartele serviciilor noastre de informații de acum un an și jumătate, doi ani, despre informațiile potrivit cărora ucrainenii ar putea fabrica o așa-numită bombă murdară. Imaginați-vă o rachetă cu rază lungă de acțiune care decolează și zboară. Știm că ar putea fi dotată cu arme nucleare. Ce ar trebui să creadă Federația Rusă? Experții militari din străinătate ar trebui să înțeleagă acest lucru”, a spus Peskov.

Preşedintele american Donald Trump a anunțat la începutul săptămânii că ar vrea să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk înainte de a fi de acord să le furnizeze, pentru că nu vrea să escaladeze războiul cu Rusia.

„Cred că vreau să aflu ce fac cu ele, unde le trimit, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, le-a spus Trump reporterilor în Biroul Oval.

Raza de acțiune a rachetelor Tomahawk variază între 1.600 și 2.500 km, în funcție de versiune.

Dacă acestea ar fi transferate în Ucraina, până la 1.945 de instalații militare rusești s-ar afla în raza rachetelor, potrivit experților de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Aceștia consideră că Ucraina ar putea probabil să perturbe operațiunile armatei ruse pe front, vizând zonele din spate care o aprovizionează cu arme și susțin operațiunile sale ofensive.