Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate

România va avea o rețea de camere video pe drumurile naționale și autostrăzi care vor funcționa și ca radare fixe și vor calcula viteza medie a șoferilor între diferite puncte de pe traseu. Deși ar fi trebuit să fie prins la finanțare prin PNRR și să intre în funcțiune în acest an, sistemul camerelor radar mai are de așteptat până când va fi realmente pus în funcțiune.

e-Sigur este un sistem modern de monitorizare a traficului din România introdus de Poliția Rutieră și gestionat de MAI. Sistemul își propune să folosească tehnologii avansate (camere, radare, Inteligență artificială) pentru a detecta automat nereguli (viteză, lipsa ITP-ului sau a asigurării).

Deocamdată din e-Sigur a fost implementat partea Poliției Rutiere care se bazează pe 700 de radare mobile dispuse prin țară.

În cadrul proiectului e-Sigur, însă, o componentă consistentă este gestionată de autoritățile de la drumuri și presupune operaționalizarea a circa 550 de camere video cu radar pe drumuri naționale și autostrăzi.

Camere video care vor funcționa ca radare fixe și vor calcula viteza medie

Proiectul de montare de camere radar pe drumuri și autostrăzi urma să fie finanțat prin PNRR, însă pentru că a fost mult întârziat în punerea în aplicare, proiectul a pierdut fondurile, au explicat surse din Ministerul Transporturilor pentru HotNews.

Compania de Drumuri (CNAIR) este cea responsabilă de achiziționarea camerelor și implementarea sistemelor. Odată finalizat sistemul de camere radar va fi capabil nu doar să calculeze viteza instant a vehiculelor care trec prin dreptul lor, ci va putea calcula viteza medie a unui vehicul între două puncte radar astfel încât să se determine dacă un șofer a încălcat sau nu limita de viteză în acel interval de traseu.

Orice abatere constată va fi transmisă, ulterior, către Poliție unde un agent va constata contravenția și va emite amenda.

Contracte separate pentru camerele radar pe autostrăzi și pentru drumurile naționale

Deși ar fi trebuit să intre în funcțiune în 2026, sistemul de camere radar de pe autostrăzi și drumurile naționale va fi gata mai târziu, pentru că deocamdată cea mai mare licitație este abia în pragul de lansare, au confirmat reprezentanții CNAIR.

„Pe autostrăzile noi, precum Autostrada „Moldovei” A7, pe A0 Centura Capitalei, pe A10, sunt deja peste 100 de astfel de camere, montate deobicei între nodurile rutiere. Însă aceste camere nu sunt activate încă”, a explicat pentru HotNews Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

„În momentul de față deja derulăm două contracte care cel mai probabil vor fi gata în vară. Unul presupunere realizarea unui sistem software care să gestioneze datele de la camerele video și radar, și al doilea este de montare a circa 50 de astfel de camere video-radar pe autostrăzile mai vechi precum A1, A2 sau A3, aici lângă București, dar și în Transilvania”.

„Separat, așteptăm să fie validată documentația de la Agenția Națională de Achiziție Publică să putem publica în SEAP licitația pentru achiziția a 400 de camere video-radar pe care să le montăm pe drumurile naționale. Deci, deocamdată, licitația nu a fost publicată”.

„Contractul va avea termen de 12 luni. Dacă reușim să semnăm contractul până în vară, asta înseamnă că în vara lui 2027 acest sistem va fi operațional în totalitate. Și camerele de pe autostrăzi vor putea fi operaționalizate abia atunci, odată cu finalizarea contractului cu cele 400 de camere pentru drumurile naționale”, a mai spus Șerbănescu.

Când vor funcționa camerele radar pe șoselele din România

Cu toate acestea, surse HotNews în cadrul Ministerului Transporturilor susțin că implementarea și operaționalizarea sistemului în 2027 este o estimare prea optimistă.

„Licitația va dura un an, apoi încă un an va dura montarea portalurilor (n.r. camerelor), sincronizarea cu serverele poliției, adică vorbim de 2028 cel mai devreme, într-un caz optimist în care se pun la treabă toți cei responsabili”, au spus sursele HotNews din Transporturi.

Pe ce drumuri naționale vor fi montate cele 400 de camere radar

Sistemul de pe drumurile naționale presupune instalarea a 400 de camere video-radar individuale.

Cele mai multe dintre ele vor fi montate în 136 de puncte de-a lungul a șapte drumuri naționale, acoperind o distanță de aproape 1.100 km.

Radare fixe vor fi montate:

DN1 : 28 puncte, dintre care 13 sunt distribuite pe o distanţă de cca 120 km între km 497 şi km 616;

: 28 puncte, dintre care 13 sunt distribuite pe o distanţă de cca 120 km între km 497 şi km 616; DN6 : 24 puncte, dintre care 11 sunt distribuite pe o distanţă de cca 200 km între km 181 şi km 371;

: 24 puncte, dintre care 11 sunt distribuite pe o distanţă de cca 200 km între km 181 şi km 371; DN2 : 22 puncte, dintre care 11 sunt distribuite pe o distanţă de cca 100 km între km 97 şi km 197;

: 22 puncte, dintre care 11 sunt distribuite pe o distanţă de cca 100 km între km 97 şi km 197; DN17 : 18 puncte distribuite pe o distanţă de cca 225 km;

: 18 puncte distribuite pe o distanţă de cca 225 km; DN7 : 17 puncte, dintre care 12 sunt distribuite pe o distanţă de cca 100 km între km 122 şi km 228;

: 17 puncte, dintre care 12 sunt distribuite pe o distanţă de cca 100 km între km 122 şi km 228; DN67 : 14 puncte, distribuite pe o distanţă de cca 200 km;

: 14 puncte, distribuite pe o distanţă de cca 200 km; DN11: 13 puncte, distribuite pe o distanţă de cca 150 km.

„Restul camerelor vor fi montate în 64 de puncte în funcție de ce va fi exact pe traseu în faza de implementare. Pot sa apară și suplimentări pe anumite sectoare din cele stabilite deja în cazul în care situația din teren o cere”, a mai explicat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Sursă foto: Dreamstime