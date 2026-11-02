„Radiații, atacuri chimice și lupte de stradă”. Alarmele false care au alertat locuitorii din Kiev. Noi detalii despre atacul cibernetic

Atât ucrainenii, cât și rușii au primit noaptea trecută alerte privind un atac nuclear prin intermediul aplicațiilor lor oficiale de avertizare a populației. În Ucraina, alertele au fost trimise pe aplicația folosită de 6,7 milioane de oameni, potrivit datelor Ministerului Transformării Digitale. Nu este clar câți ucraineni au primit-o.

Ucraina a fost prima vizată de alertele false. Aplicația sa de avertizare privind raidurile aeriene a transmis că orașul Kiev și alte zone sunt vizate de alerte de atac nuclear și chimic, precum și de riscul unor lupte de stradă, potrivit Reuters și BBC.

Șirul alertelor

Alertele au început în jurul orei 22:47 pe aplicația „Air Alert”, dezvoltată în colaborare cu Ministerul Transformării Digitale din Ucraina și compania de securitate cibernetică Ajax Systems.

La Kiev, oamenii au primit un mesaj care anunța „amenințare cu radiații”.

Următorul mesaj, redactat în limba rusă, a venit la ora 22:48 în aplicația „Air Alert” și era scris astfel: „Salut! Va fi o alertă nucleară în toată Ucraina. Nu vă faceți griji, e vorba de Oreshnik”.

Oreshnik este considerată una dintre cele mai puternice rachete balistice ale Rusiei, capabilă să transporte focoase nucleare sau convenționale.

O a treia alertă, transmisă la ora 22:49 – în limba ucraineană – avertiza că „există riscul unui atac chimic asupra Kievului. Nu ieșiți din casă”.

La ora 22:49, o a patra alertă semnala că „au loc lupte de stradă la Kiev. Nu ieșiți din casă”. Ulterior, la ora 23:53, pe telefoanele utilizatorilor a fost primită o serie de mesaje prin care se anunța încetarea pericolului.

În acest timp, alarmele de raid aerian au răsunat în toată Ucraina, inclusiv în regiunea Transcarpatia din vestul Ucrainei.

O oră mai târziu, Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat că aplicația a fost atacată prin hacking, dând vina pe interferența Rusiei.

„Este probabil ca aplicația «Air Alert» să fi fost compromisă de inamic. Nu există nicio amenințare de radiații! Vă rugăm să rămâneți calmi și să urmăriți actualizările pe canalul nostru (de Telegram)”, au transmis Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Ce a anunțat Rusia

Câteva ore mai târziu, Ministerul rus pentru Situații de Urgență a declarat că și aplicația sa mobilă a fost „ținta unui atac cibernetic masiv”, prin intermediul căruia au fost transmise „informații false către public”.

Alerta îi avertiza pe utilizatorii aplicației ruse că există un „risc de agitație” și a afirmat că sunt lansate focoase nucleare „spre toate regiunile Rusiei”. De asemenea, rușii au fost îndemnați să-și facă rezerve de alimente pentru trei săptămâni și să se adăpostească în subsoluri.

Ministerul rus pentru Situații de Urgență a descris aplicația drept „un serviciu de informare suplimentar, auxiliar” și a spus că sistemul său de alertare a populației „funcționează în regim normal”.

Mărturii din Kiev

O locuitoare din Kiev a descris pentru BBC șocul pe care l-a resimțit după ce a primit alerte false de urgență care avertizau asupra radiațiilor și a amenințării unui atac nuclear.

„Primul gând a fost: «Doamne, nu sunt pregătită pentru asta»”, a declarat Olena, într-o emisiune la BBC.

„Sunt pregătită pentru întreruperi de curent, pentru întreruperea încălzirii centrale și a alimentării cu apă, dar nu pentru un atac nuclear”, adaugă ea.

Olena a mai spus că soțul ei a primit apoi alerte privind „atacuri cu lupte de stradă în Kiev” și o altă alertă, scrisă în limba rusă.

„După aceea am înțeles că cineva atacase aplicația, deoarece toate notificările le primim în limba ucraineană”, a mai spus femeia.

Cine pe cine s-a hackuit?

Nu este clar dacă cele două atacuri cibernetice din Ucraina și Rusia au legătură între ele.

Deputatul ucrainean Oleksandr Merejko a declarat că nu poate nici confirma, nici infirma dacă Ucraina s-a aflat în spatele atacului cibernetic raportat împotriva Rusiei, survenit la scurt timp după atacul cibernetic asupra Ucrainei.

Merezhko a spus că Ucraina consideră că Rusia se află probabil în spatele atacului cibernetic asupra sistemului ucrainean de alertă de urgență, întrucât avertismentele au fost emise în limba rusă.

Cu toate acestea, el a nuanțat că „nu există nicio confirmare oficială, cel puțin deocamdată”, că Ucraina este responsabilă pentru un atac cibernetic asupra aplicației ruse de urgență.

„În astfel de cazuri, nu confirmăm și nici nu infirmăm”, adaugă Merezhko, care este și președintele comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul ucrainean.

În ceea ce privește reacția la alertele false, el a spus că ucrainenii s-au obișnuit „din păcate” cu alertele constante, până în punctul în care oamenii „tind să trateze orice fel de informație cu un anumit scepticism”.



