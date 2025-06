Radiografia sănătății orale la copii, studiu DENT ESTET 4 KIDS: „Deși copiilor din România nu le mai este frică să meargă la dentist, aproape 50% dintre ei ajung pentru prima dată la un control doar când au o problemă. Cariile și traumatismele, principalele cauze identificate”

După aproape două decenii de eforturi susținute în educația orală timpurie, rezultatele încep să se vadă: frica de dentist este înlocuită tot mai des de curiozitate, iar controalele de rutină devin tot mai frecvente. Totuși, un studiu recent realizat de DENT ESTET 4 KIDS, parte a Grupului DENT ESTET, arată că mai este încă un drum lung de parcurs în ceea ce privește educația privind importanța prevenției timpurii și combaterea miturilor despre sănătatea orală. Doar 2 din 10 copii merg la primul control stomatologic înainte de 3 ani, iar jumătate ajung la cabinet pentru tratarea unei afecțiuni dentare.

Doar 1 din 10 copii mai simte teamă când merge la dentist

43% dintre părinți cred, în mod eronat, că durerea este primul semn că trebuie mers cu copiii la medicul stomatolog pediatru

1 din 2 copii ajunge la primul control pentru tratarea unei probleme dentare

Cariile și traumatismele dentare, principalele probleme depistate la prima vizită

O schimbare de paradigmă în percepția copiilor față de dentist

Potrivit cercetării efectuate în baza unor chestionare completate de părinți cu privire la sănătatea dentară a copiilor, doar 12% dintre pacienții minori mai simt frică atunci când merg la dentist, iar doar 6% resimt anxietate. În schimb, aproape 1 din 3 copii manifestă curiozitate (26%), iar 34% au o atitudine neutră – semn al unei relații tot mai relaxate cu vizitele la stomatolog.

„Aceste rezultate confirmă că eforturile depuse în educația orală timpurie și în crearea unui mediu empatic, personalizat și dedicat copiilor pot transforma complet experiența unei vizite la stomatolog. Prin comunicare deschisă și soluții adaptate pe grupe de vârstă, reușim să eliminăm frica, respectiv să promovăm igiena orală corectă de la vârste mici. Ne bucurăm să vedem că tot mai mulți părinți înțeleg rolul preventiv al controalelor regulate și că eforturile noastre de educație dau roade, însă, în același timp, susținem ideea potrivit căreia este nevoie de educație consecventă pentru a pune bazele unei sănătăți dentare durabile pe termen lung,” a declarat Dr. Dana Dulgheru, medic stomatolog pediatru în cadrul clinicilor DENT ESTET 4 KIDS.

Prevenția rămâne o provocare: 1 din 2 copii ajunge la dentist abia când apare o problemă

Deși 81% dintre părinți au fost de acord că există o legătură directă între sănătatea orală și cea generală, iar specialiștii recomandă ca prima vizită la dentist să aibă loc după apariția primilor dinți sau în jurul vârstei de un an, părinții din România amână acest moment.

În ciuda progreselor, studiul scoate la lumină o realitate îngrijorătoare: doar 16% dintre copii ajung la primul consult înainte de vârsta de 2 ani, iar jumătate dintre controalele inițiale sunt motivate de apariția unei afecțiuni dentare, nu de prevenție. Mai mult, 43% dintre părinți consideră că durerea este primul semn că trebuie mers la dentist, o percepție greșită care poate duce la agravarea problemelor dentare.

„Vedem un decalaj clar între percepția tot mai bună a copiilor și lipsa de informare a părinților în ceea ce privește rolul controalelor preventive. Avem nevoie de o consolidare a educației și de corectarea miturilor care întârzie primele vizite. Prima consultație ar trebui să aibă loc la apariția primilor dinți, nu la apariția durerii,” subliniază Dr. Oana Taban, CEO și fondator DENT ESTET.

Pe de altă parte, majoritatea copiilor celor intervievați au avut o experiență plăcută în cadrul primei vizite la stomatolog, ceea ce a condus la o creștere a numărului vizitelor de prevenție la dentist, frecvența medie fiind de 2-3 vizite pe an.

Cariile și traumatismele dentare, principalele probleme depistate la prima vizită

Conform studiului, cariile pe dinții de lapte și dinții permanenți (18%) și traumatismele dentare (13%) sunt problemele dentare cel mai des identificate la prima vizită la medicul stomatolog pediatru. Alte probleme comune includ abcesul dentar (9%) și gingiile inflamate (4%), semn că afecțiunile sunt deja într-un stadiu avansat atunci când părinții decid să consulte un medic.

De asemenea, 55% dintre părinți cred că periajul agresiv asigură o curățare superioară. În realitate, o tehnică corectă și blândă este esențială pentru a proteja smalțul delicat și gingiile copiilor. Deși 61% dintre părinți asociază zahărul ca fiind cauza principală a cariilor, este important de subliniat că factorul direct este placa bacteriană, care apare ca urmare a lipsei unei igiene dentare adecvate, zahărul fiind doar un element care favorizează dezvoltarea bacteriilor.

„În urmă cu 17 ani am deschis prima clinică dedicată exclusiv copiilor, pentru că am înțeles importanța unei abordări personalizate. Încă de la deschidere, DENT ESTET 4 KIDS s-a implicat alături de părinți în educarea copiilor cu privire la sănătatea lor dentară. Rezultatele studiului nostru ne dau speranță, însă sunt necesare în continuare eforturi în această direcție. Ca medici stomatologi pediatri, știm că există o diferență majoră între afecțiunile dentare ale copiilor și cele ale adulților, iar obiectivul nostru este să convingem cât mai mulți părinți că este necesar să vină cu copilul la cabinet încă de la apariția primilor dinți. Ne dorim ca părinții să fie, în continuare, partenerii noștri activi în educația orală și să înțeleagă că prevenția timpurie nu este un cost, ci o garanție a unei vieți sănătoase pentru copiii lor.” – Dr. Oana Taban, CEO și Fondator al grupului DENT ESTET.

Datele acestui studiu confirmă că România face progrese importante în ceea ce privește educația orală pediatrică. Însă pentru a transforma aceste rezultate pozitive în norme comportamentale, este nevoie de un efort continuu și susținut. DENT ESTET 4 KIDS își reafirmă angajamentul de a colabora cu părinții în educarea și protejarea sănătății dentare a copiilor, încă de la cele mai fragede vârste.

Metodologie

Studiul DENT ESTET 4 KIDS a fost realizat la nivel național, prin interviuri personalizate pe un eșantion de 367 de părinți cu copii cu vârste cuprinse între 0 și 12 ani.

Despre DENT ESTET

Grupul DENT ESTET a fost înființat în anul 1999, iar în prezent este lider de piață în domeniul serviciilor de medicină dentară din România. În cei 26 de ani de existență, a dezvoltat o comunitate de peste 600 de membri implicați, dintre care 185 de medici care își desfășoară activitatea exclusiv în cadrul clinicilor DENT ESTET. În prezent, grupul deține 18 clinici stomatologice multidisciplinare în București, Timișoara, Sibiu, Brașov, Ploiești, Cluj-Napoca, Oradea, Craiova și Arad, destinate tuturor categoriilor de vârstă, 7 divizii de excelență unice în România (DE Implant Division, Aesthetic Division, Ortho DE Digital Team, DE Laser Division, DE Periodontics Team, DE Endodontics Team, DE Prevention&Prophylaxis Division), primul laborator de tehnică dentară digitală – Aspen.

Printre inovațiile majore aduse pe piața din România se numără DENT ESTET 4 KIDS (2008) și DENT ESTET 4 TEENS (2012), primele clinici stomatologice din România și din Estul Europei dedicate exclusiv copiilor și adolescenților. Din 2008, clinicile DENT ESTET 4 KIDS s-au dezvoltat exponențial, iar astăzi există, în portofoliu, 6 clinici dedicate exclusiv copiilor și 5 departamente de Kids în cadrul clinicilor de adulți.

Clinicile DENT ESTET sunt aliniate la standardele internaționale în domeniul stomatologiei, prin acreditările primite de la numeroase instituții mondiale, dintre care menționăm International Team for Implantology, Digital Dentistry Society, Leading Implant Centers, The European Federation of Periodontology, World Federation of Orthodontists, American Academy of Cosmetic Dentistry. Suntem primii care am implementat în România Certificatul de Asumare a Calității, în beneficiul pacienților noștri.

Din anul 2016, DENT ESTET face parte din Sistemul Medical MedLife, o companie românească cu tradiție, care a ales să investească în alte proiecte românești cu impact asupra comunităților locale.

