Radisson Blu Hotel, București, distins cu cele mai înalte premii la competiții internaționale și locale din industria ospitalității

Radisson Blu Hotel, București, cel mai mare complex hotelier de cinci stele din România și una dintre proprietățile de referință din portofoliul Radisson Hotels, a primit mai multe distincții internaționale și naționale, care confirmă angajamentul său constant pentru excelență, inovație și satisfacția oaspeților.

În cadrul celelei de-a 32-a ediții a World Travel Awards – Europe Gala Ceremony, desfășurată în Sardinia, Italia, Radisson Blu Hotel, București a fost votat „Romania’s Leading Business Hotel 2025”, marcând astfel cel de-al treilea an consecutiv în care hotelul primește această distincție.

Totodată, la World Luxury Hotel Awards 2025, hotelul a obținut trei premii importante, acordate prin vot public, care reflectă aprecierea profesioniștilor din industrie, dar și a oaspeților:

• Best Luxury Hotel & Conference Centre din Estul Europei

• Best Luxury Modern Hotel din Estul Europei

• Best Luxury Business Hotel din România

Premiile au fost ridicate în cadrul galei organizate în Barcelona de către Diana Zoican, Director de Vânzări și Marketing al Radisson Blu Hotel & Park Inn by Radisson Hotel & Residence Bucharest, care a declarat:

„Este o onoare să primim aceste recunoașteri, care reflectă viziunea noastră și dedicarea de a crea spații excepționale pentru oaspeți. Radisson Blu Hotel, București reinventează experiența convențională a conferințelor și evenimentelor prin facilități recent renovate, în urma unei investiții de 1,6 milioane de euro și a unui amplu proces de modernizare început în ianuarie 2024. De la tehnologia de ultimă generație la estetica rafinată, fiecare detaliu din cele 12 săli de evenimente a fost conceput cu meticulozitate pentru a depăși așteptările.”

La nivel local, Radisson Blu Hotel, București a fost desemnat câștigător la categoria „Commercial Renovation / Redevelopment” în cadrul Romanian Property Awards 2025, pentru proiectul de renovare a spațiilor de conferințe și evenimente.

Proiectul se remarcă prin integrarea tehnologiei de ultimă generație și a unui design contemporan, luminos, adaptat nevoilor actuale ale pieței de evenimente. Noile spații sunt dotate cu sisteme AV performante, iluminat LED inteligent și soluții flexibile de amenajare, fiind potrivite pentru o gamă variată de conferințe, întâlniri corporate și evenimente private. Conceptul și strategia din spatele investiției au vizat crearea unui ecosistem multifuncțional, capabil să găzduiască atât întâlniri restrânse, cât și evenimente de amploare.

Tot ca o recunoaștere din partea industriei, proiectul a fost inclus pe lista scurtă a CIJ Awards Romania 2025, la categoria „Refurbishment of the Year”, parte a celei de-a 18-a ediții a galei Romania CIJ Awards, cel mai longeviv program de premiere dedicat sectorului imobiliar comercial din România, organizat de CIJ Europe, principala platformă de informare din sectorul real estate din Europa Centrală și de Sud-Est.

„Radisson Blu Hotel, București reprezintă o proprietate emblematică în portofoliul nostru, iar premiile prestigioase obținute anul acesta reconfirmă viziunea și angajamentul nostru față de dezvoltarea continuă. De la achiziție până în prezent, am investit peste 30 de milioane de euro în modernizarea strategică a hotelului, pentru a-i consolida relevanța și calitatea, menținându-l un reper pe piața ospitalității din România. Modernizarea recentă a facilităților de Meeting & Events reflectă angajamentul nostru față de inovație, prin investiții direcționate și planificare atentă. Aceste recunoașteri, primite din partea unor importante platforme internaționale, confirmă valoarea concretă creată prin această abordare și subliniază atenția constantă a investitorilor pentru experiența oaspeților și menținerea poziției de lider pe piață,” a declarat Vlad Drăgoescu, Partener – CEE Head of Portfolio Management, Revetas Capital.

