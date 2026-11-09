Radu Budeanu și Dana Budeanu au intrat în ONG-ul G4Media alături de cunoscuți jurnaliști

Radu și Dana Budeanu au devenit membri ai Asociației „Group 4 Media Freedom and Democracy” după ce asociația a strâns de-a lungul anilor 10 milioane de lei pentru „o presă fără moguli în spate”, scrie siteul News Center, citând date de la Ministerul Justiției și din baza de date a ONG-urilor.

Asociația „Group 4 Media Freedom and Democracy”, cea care a lansat publicația G4Media, a fost creată pe 18 octombrie 2017. Fondatori au fost jurnaliștii Liviu Avram, Cristian Pantazi, Dan Tăpălagă și Dan Turturică.

Până în 2025 inclusiv, asociația a strâns 10 milioane de lei, echivalentul a 2 milioane de euro, de la public și alți finanțatori, ca să încurajeze presa independentă, scrie ziaristul Marian Păvălașc de la siteul News Center.

Ziaristul a întrebat Ministerul Justiției cine sunt astăzi membrii asociației G4Media. Răspunsul, scrie News Center, este că, prin încheierea judecătorească din 3 decembrie 2025 a Judecătoriei Sectorului 2, „membrii sunt Radu-Ioan Budeanu, Claudia-Cristina Săvulescu-Budeanu, Dana Budeanu, Maria Budeanu, Alexandra-Corina Voiculescu, Ioana Câmpean, Mircea-Cristian Pantazi, Dan-Nicolae Tăpălagă și Adrian-Liviu Avram”.

Achiziția din 2025

Pe 12 august 2025, G4Media și Gândul au anuțat că siteul G4Media și celelalte titluri din grup sunt achiziționate de omul de afaceri Radu Budeanu, cel care deține Gândul, Mediafax, CanCan și ProSport.

Dan Tăpălagă, Radu Budeanu și Cristian Pantazi, în fotografia care a însoțit comunicatul G4Media privind achiziționarea grupului

Rugat în 2025 de HotNews să detalieze tranzacția, ziaristul Dan Tăpălagă a susținut că „Cu tot respectul, înțeleg curiozitatea, dar aici sunt clauze de confidențialitate”. El a confirmat că toate acțiunile companiei G4 Global Journalism SRL, unde era acționar, merg la Radu Budeanu. Întrebat ce se va întâmpla cu asociația „Group 4 Media Freedom and Democracy”, Dan Tăpălagă a afirmat: „Asociația nonprofit va fi, la rândul ei, preluată de trustul domnului Budeanu”.

Intrarea în ONG-ul G4Media a omului de afaceri Radu Budeanu, a creatoarei Dana Budeanu și a mai mulți membri ai familiei acestora a urmat tranzacției.

Potrivit indicatorilor din bilanțul depus la Ministerul Finanțelor, ONG-ul Group 4 Media Freedom and Democracy a raportat pentru 2025 venituri totale de 1,85 milioane de lei și cheltuieli de 1,66 milioane de lei, mai scrie News Center în articolul în care descrie cum arată noii membrii ai asociației G4Media.