Radu Burnete, consilier prezidențial: „Noi am plecat de la un deficit mai mare decât cel scris”. Estimările privind încasările din TVA

Consilierul prezidențial Radu Burnete a afirmat, la Digi24, că România avea la începutul anului cu un deficit bugetar mai mare decât cel oficial, undeva între 9 și 10%. În ce privește încasările din TVA, Burnete a spus că estimările trebuie să ia în calcul achizițiile mai mari făcute de români înainte de creșterea nivelului acestei taxe.

„Noi am plecat de la un deficit mai mare decât cel scris, chiar dacă e greu de calculat. Pentru că pe lângă tot ceea ce vedem noi în execuţiile bugetare, statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie pentru schema de plafonare, se întâmplă unele lucruri, cum ar fi faptul că mulţi contractori ai statului, nefiind siguri că îşi recuperează TVA-ul vin cu facturile. Există şi o zonă gri a deficitului care e foarte greu de cuantificat. Şi realitatea este că guvernul Bolojan, când a plecat la drum şi noi când am plecat să reducem deficitul, n-am plecat de la cifra din actele oficiale, ca să zic aşa, ci de la una mai mare”, a afirmat Radu Burnete, citat de News.ro.

Burnete a estimat defictul real de la începutul anului în intervalul 9-10%, cel mai probabil 9,3%. În schimb, consilierul cred că, dacă guvernul va face estimări realiste pentru bugetul pe anul 2026, deficitul va putea scădea semnificativ, către 6% din PIB.

„Cu aceste cifre Ministerul de Finanţe vine la lumină. Şi de asta senzaţia e că deficitul nu scade deloc, pentru că şi unele cifre care erau într-o zonă gri, astăzi le punem pe masă. Şi ăsta este unul dintre motivele pentru care şi Comisia(Europeană – n.r.) şi finanţatorii noştri internaţionali nu ne-au downgradat şi continuă să ne finanţeze, pentru că această schimbare a atitudinii României, în sensul în care punem cifrele corecte pe masă, se vede şi e vizibilă de către toată lumea”, a precizat consilierul prezidenţial.

Explicația pentru fluctuațiile colectării TVA

El a respins ideea că ar fi scăzut încasările din TVA, după ce nivelul taxei a fost majorat la 21%, Burnete spunând că încasările în spetembrie, prima lună cu TVA majorat, au fost mai mari decât în august.

Consilierul prezidenţial Radu Burnete este de părere că, atunci când sunt prezentate public unele calcule care arată că în România a scăzut, în ultima perioadă, colectarea taxei pe valoarea adăugată (TVA), „se compară mere cu pere”, el explicând că, în contextul anunţatei majorări a TVA, în luna august comportamentul consumatorilor s-a schimbat iar aceştia au cumpărat mai multe bunuri de valoare mare. „Dacă ne uităm corect la TVA, s-a colectat în plus, nu fenomenal”, spune Burnete.

„Consumatorii şi cetăţenii reacţionează la deciziile fiscale. Foarte multă lume a anticipat această creştere, a făcut cheltuieli în iulie şi august, aşa că, dacă vă uitaţi, colectarea de TVA a crescut destul de mult în iulie, pentru că, cel puţin la bunuri scumpe, frigidere, maşini şi aşa mai departe, oamenii s-au grăbit să şi le achiziţioneze, dacă le aveau în plan, anticipând această creştere a TVA. Concluzionez: pe aceste prime trei luni de zile, rezultatele pot să ne inducă în eroare, datorită acestui comportament al consumatorilor”, a explicat Radu Burnete.

Pe de altă parte, consilierul lui Nicușor Dan estimează că nivelul colectării rămâne insuficient, nu doar din cauza evaziunii, ci și a faptului că economia încetinește, iar consumul a fost unul mai redus.