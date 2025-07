Radu Burnete, după anunțul privind majorarea TVA: Nu am luat nicio măsură pentru că urmau alegeri

România înregistrează datorii ridicate iar măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan sunt menite să reducă deficitul bugetar, a declarat joi consilierul prezidenţial Radu Burnete, afirmând că „unu din trei lei pe care statul îi cheltuiește este împrumutat”,

„Statul român s-a împrumutat masiv în ultimii doi ani de zile. Am ajuns la un deficit de 9,3% anul trecut, deși în succesive discuții se anunțau măsuri pentru reducerea deficitului. Am crescut taxe și impozite în ultimii ani și totuși s-a adâncit deficitul. În ultimii doi ani de zile nu am luat nicio măsură de reformă serioasă sau de tăiere a cheltuielilor, pentru că (…) urmau alegeri. Și toți politicienii, și toate partidele au ales să nu facă nimic. Pentru foarte mulți oameni era de așteptat, ca după acest sezon electoral, Guvernul care va veni – oricare era acela – să aibă o problemă de rezolvat. Iar acest Guvern, din păcate, nu are de ales decât să recâștige încrederea României pe piețele internaționale”, a declarat Burnete într-o intervenție la Digi 24.

Fostul Director Executiv al Confederației Patronale Concordia a afirmat că la ora actuală țara noastră se bazează pe împrumuturi externe, iar creditorii vor asigurări că România va avea posibilitatea de a-și stinge datoriile.

„Cetățenii trebuie să înțeleagă că dacă nu ne împrumutăm, avem o problemă mult mai mare decât ce văd acum. Unu din trei lei pe care statul îi cheltuiește sunt împrumutați. Iar cei care ne împrumută vor să înțeleagă și să fie siguri că vom putea să ne achităm aceste obligații și că ne vor putea împrumuta cu încredere și pe viitor”, a mai spus Burnete.

Deciziile anunțate de Ilie Bolojan

Cu o zi în urmă, premierul Ilie Bolojan a anunțat că reducerea deficitului bugetar excesiv se va face prin trei pachete de măsuri care vor fi adoptate succesiv în următoarele luni.

Printre măsurile prevăzute se numără reaşezarea TVA la două cote, de 11% şi de 21%, dar și plafonarea pensiilor şi salariile din sectorul public şi în 2026.

La cota redusă de TVA (11%) vor rămâne medicamentele, alimentele, serviciile publice, apa şi canalizarea, apa pentru irigaţii, cărţile, lemnele de foc, energia termică. Şi pentru industria HoRecCa, propunerea e ca TVA să rămână momentan la nivel redus. O altă măsură este majorarea accizelor cu 10% pentru băuturi alcoolice, țigări şi combustibili.

Premierul a vorbit și despre aplicarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) la pensiile de peste 3.000 de lei, la suma care depășește acest prag, creşterea normei didactice cu două ore în învăţământul preuniversitar şi în cel universitar, în timp ce bursele de merit vor fi acordate într-un număr limitat, iar cele sociale, pe criterii.

Pachetul de măsuri fiscale prezentat de premier va fi pus în transparenţă decizională în cursul zilei de joi. Măsurile ar urma să intre în viagoare de la 1 august. De la 1 ianuarie, va creștere impozitul pe dividente de la 10 la 16%.