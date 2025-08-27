Un fost parlamentar apropiat de AUR și-a lansat partid: „Ordine, Onoare și Bunăstare” / Cine e Radu Ghidău

Radu Ghidău, când a fost audiat pentru funcția de judecător CCR, în 2022. Foto: Inquam Photos / George Călin

Noul partid înființat de Radu Ghidău, de profesie avocat, se numeșe Partidul Alianța România Modernă (ARM) – „Ordine, Onoare și Bunăstare”, conform unui comunicat de presă transmis de formațiunea politică. Ghidău a fost în trecut parlamentar, între 1996 și 2000, din partea PNȚCD. Mai recent, el a fost apropiat de partidul AUR, condus de George Simion, fiind propunerea formațiunii politice pentru conducerea CCR.

Partidul lansat de Radu Ghidău se recomandă a fi de centru-dreapta, „care îmbină libertatea economică cu responsabilitatea socială și respectul pentru valorile naționale, centrată pe soluții moderne, concrete și verificabile”.

Partidul va organiza „minim” 50 de consultări publice în primele 6 luni, pentru ca cetățenii să poată „contribui direct la stabilirea priorităților de țară”, conform unui comunicat de presă al ARM.

Prin programul politic, partidul nou înființat propune:

un aparat administrativ de stat eficient și transparent; o economie de piață competitivă și predictibilă;

refacerea coeziunii sociale sub semnul valorilor educaționale și spirituale;

protecția si promovarea familiei tradiționale;

justiție independentă și sănătate prin prevenție și performanță;

siguranța deplină a cetățeanului, având la bază un sistem modern și respectat de

apărare, ordine publică și securitate națională;

o poziționare internațională demnă și fermă, în cadrul Uniunii Europene și al parteneriatului strategic cu Statele Unite.

„De ce acum? Pentru că România are nevoie de o alternativă reală la situația actuală, generată de „Rotativă”, mecanism calibrat și perfecționat în ultimele decenii, care a generat devoratori de resurse publice, în beneficiul câtorva privilegiați și în detrimentul cetățenilor”, conform comunicatului de presă.

„Veniți alături de noi, avem o șansă istorică, acum este momentul”, spune Radu Ghidău.

Cine este Raud Ghidău: fost parlamentar, apropiat al AUR, a mai condus un partid

Radu Ghidău este de profesie avocat. În perioada 1996-2000 a fost parlamentar din partea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD). În cei patru ani de mandat, Ghidău a avut șase propuneri legislative inițiate, conform datelor de pe site-ul Camerei Deputaților.

În 2023, Radu Ghidău a ajuns în „polul suveranist” creat în jurul partidului AUR, condus de George Simion. Atunci, Ghidău conducea Alianța Național Țărănistă, care, în 2024, a anunțat ruperea protocolului de colaborare cu AUR, acuzându-l pe George Simion de „tendințe totalitare și de un stil de conducere dictatorial”.

În 2022, Radu Ghidău a fost propunerea partidului AUR pentru un post la Curtea Constituțională a României (CCR).

Între anii 2003 și 2013 Radu Ghidău a fost lector la Universitatea „Aurel Vlaicu”, la Facultatea de Administrație Publică, iar timp de cinci luni, din iulie 2012 până în noiembrie 2012, a fost vicepreședinte la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, conform profilului său de LinkedIn.

El a mai fost lector la Universitatea „Vasile Goldiș”, la Facultatea de Drept, timp de 10 luni, în 1996 și ulterior între 2000 și 2001.