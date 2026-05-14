Radu Miruță: „În fabricile de armament au crescut copaci, de bine ce au fost folosiți banii din înzestrare/ Nu le vom putea salva pe toate”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a afirmat, joi seară, la Antena 3, că în fabricile de armament din România au crescut până acum copaci şi că prin Programul SAFE vor fi salvate mai multe unităţi, printre care Uzina Mecanică Bucureşti, fabrica de la Cugir sau uzina de la Sadu.

„În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii din înzestrare pentru armata română. Astăzi, prin acest Program SAFE nu vor putea fi salvate toate fabricile. Dar Uzina Mecanică Bucureşti este a statului şi are contract nou. Fabrica de arme Cugir era pe moarte, are contract nou. Uzina Mecanică de la Sadu era pe moarte, şi o ştiu foarte bine, are contract nou. Şantierul Naval de la Mangalia a fost dus în zid de politicul din România”, a afirmat Radu Miruţă, citat de News.ro.

El a precizat că 60% din suma care se derulează prin programele SAFE pentru înzestrarea Armatei va fi utilizată pentru produse realizate în ţara noastră şi că ulterior vom beneficia şi de transfer de licenţă pentru produsele respective.

Întrebat cine din Guvern a propus către CSAT ca firma Rheinmetall să beneficieze de contracte de 5,6 miliarde de euro, Radu Miruţă a răspuns că hârtia a plecat de la Cancelaria primului-ministru.

Întrebat privind persoana care a semnat documentul, Miruţă a spus că sunt mai multe instituţii implicate, între care Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Apărării şi Ministerul de Interne.

SAFE (Security Action For Europe) este un program de credite cu buget total de 150 de miliarde de euro, gândit de Uniunea Europeană pentru a întări industria de apărare europeană și ca sistemul de apărare european să fie mai solid, în termen scurt, până în 2030. Romania are alocate 16,6 miliarde de euro, a doua aplicație ca valoare din totalul celor depuse.

Ministerul Apărării a stabilit 16 programe din lista cu finanțare europeană pentru achiziții militare pentru care cere aprobarea Parlamentului. Din totalul de 8,33 de miliarde de euro, nu mai puțin de 5,69 de miliarde merg la compania germană Rheinmetall, pentru 7 programe distincte, cu grade diferite de localizare a producției în România.