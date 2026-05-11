Radu Miruță: „La Metrorex începe curățenia generală”. Ministrul interimar a anunțat convocarea AGA și trimiterea Corpului de Control

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, anunţă, luni, că a convocat Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) statului român pentru ca la Metrorex „să se schimbe nişte decizii cu obiceiuri vechi”. Demnitarul spune că a semnat documentele pentru trimiterea Corpului de Control şi a convocat forul decizional aflat în coordonarea ministerului. Miruţă arată că problemele de la Metrorex „nu mai pot fi ascunse sub preş” pentru că sunt „prea multe, prea grave şi durează de prea mulţi ani”, notează News.ro.

„Acum o săptămână am spus clar: la Metrorex începe curăţenia generală. Şi am început sǎ facem paşi”, afirmă Miruţă.

„Am semnat documentele pentru trimiterea din nou a Corpului de Control şi am convocat forul decizional aflat în coordonarea ministerului. De ce? Pentru că problemele de la Metrorex nu mai pot fi ascunse sub preş. Sunt prea multe, prea grave şi durează de prea mulţi ani”, afirmă ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

Temele puse pe agenda AGA Metrorex

El spune că a pus „pe masa AGA” următoarele teme de discuţie: verificarea contractelor costisitoare de pază, curăţenie şi servicii; recuperarea penalităţilor neîncasate din contracte întârziate; eliminarea pierderilor de la terminalul multimodal Străuleşti; intrarea în legalitate a activităţilor şi spaţiilor folosite în incinta depoului Ciurel; reguli transparente şi competitive pentru contractele de publicitate; folosirea inteligentă a clădirilor şi activelor Metrorex pentru venituri proprii; verificarea indicatorilor de performanţă ai conducerii şi eliminarea conflictelor de interese din negocierea noului Contract Colectiv de Muncă.

„Cifrele spun poate cel mai clar de ce era nevoie să intervenim (…) Dar profesioniştii nu trebuie să plătească pentru privilegiile, abuzurile şi reţelele tolerate ani de zile. Cât timp sunt la Ministerul Transporturilor, un lucru este sigur: Metrorex trebuie să lucreze pentru cetăţeni, nu pentru grupuri de interese. Şi exact asta începem să schimbăm”, mai spune Radu Miruţă.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a anunţat, la sfârşitul lunii aprilie, că biletul la metrou nu se va mai scumpi de la 5 lei la 7 lei începând cu 1 mai, aşa cum stabilise fostul ministru Ciprian Şerban, deoarece a semnat un ordin care amână această creştere.

„Am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex prin Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul”, afirma Radu Miruţă, precizând că a găsit suma de 60 de milioane de euro neîncasată din penalităţi pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex.