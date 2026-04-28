Amânarea scumpirii la metrou prevăzută pentru 1 mai, propusă de noul ministru al Transporturilor

Călătoria cu metroul din București urma să se scumpească, începând cu 1 mai, cu circa 40%. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, propune amânarea acestor majorări, printr-o dispoziție de prorogare cu 60 de zile a termenului de intrare în vigoare.

Scumpirea a fost cerută de Consiliul de Administrație al Metrorex, iar ministrul demisionar al Transporturilor Ciprian Șerban (PSD) a aprobat-o, cu o zi înainte să-și dea demisia.

„Prin prezentul Ordin al Viceprim-ministrului, ministrului transporturilor și infrastructurii interimar se dorește prorogarea cu 60 de zile a Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 408/2026 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, publicat în Monitorul Oficial (…) din 24 aprilie 2026”, se precizează în proiectul de ordin care prevede amânarea majorărilor tarifelor la metrou. Propunerea ministrului interimar de la Transporturi Radu Miruță (USR) a fost publicată pe site-ul instituției marți dimineața.

Astfel, noile tarife ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie, potrivit inițiativei. Proiectul de ordin de ministru se află în consultare publică.

Noua conducere a Ministerului Transporturilor justifică această decizie prin „necesitatea evaluării de către Metrorex a efectelor modificării tarifare propuse în elasticitatea cererii, distribuția modală a transportului pe raza Municipiului București și asupra obligațiilor europene privind calitatea aerului, precum și a efectelor socioeconomice asupra populației”.

Plan de reducere de cheltuieli, cerut societății Metrorex

Totodată, până la finalul celor 60 de zile, Metrorex S.A. va furniza un plan de reducere de cheltuieli care „să identifice acțiuni concrete, jaloane clare și efectele financiare de scădere a cheltuielilor pentru fiecare din acțiunile identificate, plan ce va avea un rezultat de cel puțin 10% reducere a bazei de cheltuieli și se va derula pe nu mai mult de 6 luni”.

Nivelul propus de 7 lei pentru o călătorie cu metroul riscă să fie comparabil cu costul serviciilor de ridesharing pe distanțe scurte (1-3 stații) și cu tariful practicat de STB pe traseele paralele cu abonamentul integrat, se arată în referatul de aprobare al ordinului de ministru prin care se explică necesitatea prorogării termenului.

Ministerul Transporturilor a solicitat Metrorex să facă o analiză „de prag tarifar bazată pe datele proprii de validare (distribuția efectivă pe tipuri de titluri și frecvență de utilizare), inclusiv un scenariu de sensibilitate a cererii la abonamentele lunare — titlul cu cea mai mare pondere în venituri (22,5%).”

De asemenea, compania care operează metroul bucureștean va trebui să facă un studiu de impact asupra calității aerului din București pentru a evalua dacă creșterea tarifelor va forța oamenii să aleagă mașina personală sau serviciile de ridesharing în detrimentul folosirii transportului public din subteran.

Creștere de 180% în cinci ani

Ministerul Transporturilor indicat o creștere substanțială a călătoriei cu metroul în ultimii cinci ani, de la 3 lei (august 2021) la 5 lei (ianuarie 2025) și posibila creștere până la 7 lei pe parcursul anului 2026, – majorare totală de 180%.

„Societatea Metrorex S.A. va realiza un studiu de impact al acestor creșteri în contextul puterii reale de cumpărare a populației, luând în calcul atât evoluția salariului mediu, cât și nivelul inflației pe întreaga perioadă. Astfel, Metrorex va identifica obiectiv gradul de suportabilitate a creșterii tarifare propuse și efectele socio-economice la nivelul populației”, se mai arată în referatul elaborat de Ministerul Transporturilor.

Noile tarife la metrou care erau prevăzute de la 1 mai

Astfel, tariful unei călătorii urma să crească, de la 1 mai, de la 5 lei la 7 lei, pentru două călătorii de la 10 lei la 14 lei și pentru 10 călătorii de la 40 de lei la 55 de lei.

De asemenea, abonamentul pentru 24 de ore urma să se scumpească la 18 lei, de la 12 lei în prezent, cel pe o săptămână la 60 de lei, de la 45 lei, pe o lună la 140 lei, de la 100 lei, abonamentul pe 6 luni va urca la 700 lei, de la 500 lei, și cel pe un an la 1.300 lei, de la 900 lei.

În ceea ce privește tarifele pentru călătoria metropolitană integrată (Metrorex-STB) acestea ar fi urmat să fie de la începutul lunii mai: 9 lei biletul unic pentru o călătorie – 120 de minute, 18 lei biletul unic pentru două călătorii, 72 de lei biletul pentru 10 călătorii, 23 lei abonamentul pentru 24 de ore, 79 lei cel pentru o săptămână, 196 lei pentru o lună, 980 lei pentru șase luni și 1.770 lei pentru un an.