Oficial de la București, mesaj pentru Vladimir Putin și ambasadorul rus: „Se ducă să vadă poarta fabricii pe care au ieșit” dronele ajunse în România

După ce ambasadorul rus în România, Vladimir Lipaev, a denunțat convocarea lui la sediul MAE drept „o înscenare propagandistică”, un oficial guvernamental de la București îi transmite un mesaj ironic: „Să ne lase”.

„Dacă (președintele rus) Vladimir Putin, dacă ambasadorul Rusiei nu cred aceste lucruri şi spun că nu sunt ale lor, le dăm seria, number-ul să se ducă în Rusia după ele şi să vadă poarta fabricii pe care aceste produse (dronele, n.r.) au ieşit”, a afirmat luni seară ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, într-o emisiune la B1 Tv.

„Reacţia faţă de Rusia trebuie să fie una foarte fermă. Să ne lase domnul ambasador (…), atâta timp cât ştiinţific se dovedeşte că drona este de provenienţă rusească”, a mai afirmat Miruță.

Miruță: „Le dăm serial number-ul să se ducă în Rusia după ele”

Conform ministrului Apărării, ultima dată când s-a întâmplat un incident similar s-au trimis date de identificare ale dronei, care au arătat clar că este rusească.

„Am reuşit să trimitem la Ministerul de Externe dovada cu seria, number-ul, cu seria produsului care indică fabrica şi lotul din Rusia unde a fost produsă această dronă. Dacă Vladimir Putin, dacă ambasadorul Rusiei nu cred aceste lucruri şi spun că nu sunt ale lor, le dăm serial number-ul să se ducă în Rusia după ele şi să vadă poarta fabricii pe care aceste produse au ieşit”, a spus Miruţă, citat de News.ro.

„Adică mie mi se pare că este o agresivitate însăşi faptul că în faţa unei realităţi tu încerci să spui că nu e de la tine. Nu există dubiu cu privire la provenienţa dronei de vineri”, a insistat ministrul Apărării.

În aceeași intervenție de luni seară, Miruță a spus că nu există dubiu cu privire la provenienţa dronei de vineri, aceasta fiind de provenienţă rusească.

„Nu există dubiu cu privire la provenienţa dronei de vineri. Cu privire la provenienţa dronelor de sâmbătă şi de duminică se fac analize, aşteptăm probabil în cursul zilei de mâine să primim un rezultat ştiinţific, pentru că s-au recuperat fragmente foarte mici”, a declarat oficialul guvernamental.

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat, luni, la MAE, ca reacţie fermă la violările repetate ale spaţiului aerian al României, din perioada 24-26 iulie. Diplomatului i s-au prezentat fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, în judeţul Buzău, şi i s-a înmânat nota verbală prin care un membru al ambasadei ruse a fost declarat inacceptabil, având obligaţia de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile.

De asemenea, MAE l-a chemat la Bucureşti pentru consultări pe ambasadorul român la Moscova.

„Înscenare propagandistică”

Într-o primă reacție după convocarea de la MAE, oferită în presă rusă, Lipaev a denunțat „o înscenare propagandistică”.

„Este evident că este vorba de o înscenare propagandistică, al cărei scop este de a împiedica noi lovituri ale forţelor armate ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre şi de la Marea Neagră, care este utilizată intens de blocul NATO pentru livrarea de armament şi echipamente militare prin teritoriul României către Forţele Armate ale Ucrainei”, a declarat diplomatul rus, pentru agenţia rusă de stat TASS.

Conform lui Lipaev, „partea română, ca de obicei, s-a limitat la acuzaţii nefondate, fără nicio dovadă, la adresa Rusiei, refuzând să comunice orice parametri tehnici ai zborului care ar fi permis identificarea dronelor şi nu a furnizat dovezi cât de cât concrete privind provenienţa acestora”, a acuzat diplomatul.

Mai târziu în cursul zilei de luni, Ambasada Rusiei la București a susținut și ea, după întâlnirea dintre Lipaev si reprezentanții diplomației române, că „nu a fost prezentată nicio dovadă care să ateste apartenența dronelor la Rusia. La niciuna dintre întrebările privind parametrii tehnici de zbor nu a fost oferit vreun răspuns”.