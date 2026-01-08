Radu Savopol (5 to go): „Vreau ca cei care astăzi vând cafea cu 11% să se conformeze și să treacă pe TVA 21% / Cred că este normal să jucăm cu aceeași minge și după aceleași reguli”
Radu Savopol, fondator al lanțului românesc de cafenele 5 to go și președinte al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA), atrage atenția că după majorarea TVA din august 2025 tot mai multe cafenele aplică TVA de 11% la cafea, deși cota legală este de 21% și trebuie respectată.
INTERVIURILE HotNews.ro