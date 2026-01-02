Raed Arafat, după incendiul din Crans-Montana: România a oferit transport medical / „O tragedie care deschide amintiri triste”

Secretarul de stat din Ministerul de Interne Raed Arafat a declarat că România a oferit, în urma unei decizii a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), prin mecanismul de protecţie civilă la nivel european, sprijin pentru transportul medical al pacienţilor arşi în clubul de la Crans-Montana, potrivit News.ro.

”S-a ţinut o şedinţă CNSU şi s-a aprobat ca România să ofere capabilitate de transport medicalizat. La nevoie, dacă se doreşte, dacă este nevoie, noi putem să folosim unul dintre avioanele militare, cu echipă de la SMURD Bucureşti, să ducem până la cinci pacienţi critici sau până la zece pacienţi mai puţin critici în avion. Asta deja este pus pe site-ul Mecanismului de Protecţie Civilă Europeană”, a declarat Raed Arafat, joi seară, la Euronews România.

Potrivit acestuia, alte state europene au oferit locuri pentru pacienţi, ţările care au oferit transport medicalizat fiind mai puţine.

El a afirmat că nici Elveţia şi nicio altă ţară europeană nu are posibilitatea de a trata un număr atât de mare de arşi cum este cel rezultat din dezastrul de la clubul din staţiunea de schi.

Raed Arafat a spus că, pe componenta medicală, România este foarte bine echipată şi are profesionişti bine pregătiţi, primind chiar felicitări pentru modul în care pacienţii sunt îngrijiţi pe timpul transferului aerian către alte state.

Raed Arafat: „O tragedie care deschide amintiri triste”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a declarat și că, în urma incendiului de la clubul din Elveţia în care zeci de oameni au murit, ”trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.

”Deschide amintiri şi aduce amintiri triste. E o tragedie. De dimineaţă am fost în legătură şi cu colegii noştri din Elveţia şi cu colegii de la Protecţia Civilă Europeană, am vorbit cu colegii de la Serviciul de aviaţie de salvare al lor, cu care avem o relaţie foarte apropiată. (…) Din păcate, trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”, a afirmat Raed Arafat, joi seară, la Euronews România.

El a spus că mecanismul de protecţie civilă europeană funcţionează acum altfel decât în 2015, când a avut loc incendiul de la Colectiv, Arafat arătând că tocmai acel incendiu a făcut ca unele lucruri să fie modificate, la nivel european, în ceea ce priveşte reglementările aplicabile în astfel de situaţii.

Raed Arafat este de părere că ”cel mai probabil” cauza incendiului o reprezintă focurile de artificii în interiorul clădirii, Raed Arafat subliniind că autorităţile elveţiene ”nu speculează” cu privire la ceea ce a declanşat incendiul, dar că ”pare că aceasta este cauza”.

Oficialul din Ministerul de Interne a constatat că presa din Elevaţia ”nu speculează”, aşa cum au făcut unii dintre jurnaliştii din România, care au titrat, după incendiul de la Colectiv, inclusiv că s-ar fi ascuns cadavre.

”Prima speculaţie şi atac asupra salvatorilor au fost la primele 30 de minute de la incendiul de la Colectiv. (…) Noi am învăţat ceva de atunci, vezi intervenţia de la Crevedia”, a adăugat Raed Arafat.