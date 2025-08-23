Raed Arafat: Există burnout la o parte din medicii de la UPU / Motivul pentru care spune că studenții evită această specializare

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, spune că cele mai recente studii au arătat existența unui „anumit grad de burnout” la o parte din personalul din unitățile de primiri urgențe, însă că situația este mai bună decât s-ar fi așteptat.



Întrebat dacă la DSU există statistici cu privire la rata de burnout în rândul medicilor de urgență, Raed Arafat a răspuns că există studii făcut pe acest aspect, dar că nu poate preciza care ar fi procentele.



„Ultimele studii au arătat un grad de burnout la un procent din personal. Nu am procentele în capul meu, dar să știți că situația a fost mult mai bună decât ne-am așteptat ca ea să fie, când au fost făcute studiile respective. Studiile trebuie repetate, trebuie luate în dinamică”, a declarant Raed Arafat, sâmbătă, la Alba Iulia, conform Agerpres.



El a spus că măsura prin care poate fi redus sau eliminat acest sindrom este „să ai personalul adecvat” ca număr, astfel încât să fie redusă presiunea asupra acestora.

„Noi ne-am făcut o reputaţie care a fost greşit explicată generaţiilor tinere”

El a reclamat că, încă de pe băncile facultăţii, tinerilor care studiază medicina li se spune, de către unii medici, să evite să aleagă ca specialitate medicina de urgenţă pe motiv că „nu vor avea viaţă”.

„Noi ne-am făcut o reputaţie care a fost greşit explicată generaţiilor tinere. Toţi am ieşit, la început, şi am zis: „Vai ce greu este, ne ucide, ne termină!”. Da, dacă suntem puţini, munca este foarte stresantă, dacă suntem suficienţi, atunci se distribuie munca şi devine efortul mai mic. Aşa că încurajarea medicilor tineri să vină la această specialitate trebuie să fie încă de la băncile facultăţii”, a afirmat Raed Arafat, citat de News.ro.

El a spus că sunt medici cu vechime care îi descurajează pe tineri să aleagă medicina de urgenţă:

„Din păcate, şi o spun deschis, mulţi dintre colegi ne spun cum la facultate, în diferite secţii unde fac stagiile, sfaturile date lor sunt să evite medicina de urgenţă, de către colegii din alte specialităţi. Da, sfaturile date lor: ”Las-o, că nu e bine, nu o să ai viaţă!”. Ba o să ai viaţă, dacă sunt suficienţi, dar dacă noi tot descurajăm tinerii să vină la această specialitate, clar, la un moment o să fie foarte puţini care lucrează în ea”.