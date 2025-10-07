Rafila dezvăluie ce salariu are un director de sănătate publică și de ce medicii nu vor această funcție

Fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila spune că nu sunt multe persoane dornice să devină director al unei Direcţii de Sănătate Publică.

Alexandru Rafila a fost întrebat, luni seară, la Medika TV, despre schimbarea modului în care se numesc şefii Direcţiei de Sănătate Publică.

„Aici am o problemă puţin mai complexă. Nu e vorba numai de numire. În primul rând cine vrea să fie şef la DSP? Credeţi că sunt mulţi amatori? Nu”, a spus Rafila, citat de News.ro.

Fostul ministru al Sănătății a explicat că salariul unui șef de la DSP ajunge la 7.000 de lei, astfel că nu sunt medici care vor această funcție.

„De ce? Pentru că salariul unui director de direcţie de sănătate publică e maxim 7.000 de lei. Şi atunci niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică. Şi noi avem la direcţia de sănătate publică tot felul de profesii. Avem avocaţi, adică jurişti, avem economişti, avem ingineri. Ăştia sunt directorii direcţiei de sănătate publică”, a declarat Rafila.

Rafila a precizat că în urmă cu mai bine de 20 de ani era obligatoriu ca directorul de DSP să fie medic.

„Eu când am intrat în sistemul de sănătate publică în 2001, era obligatoriu să fie medic, directorul. Nu e vorba de concurs, e vorba de statut. Pentru că directorul Direcţiei de sănătate publică este funcţionar public şi el are în subordine medici mulţi, de laborator, epidemiologi, care câştigă de două ori mai mult decât el. Şi atunci procesul de selecţie al celui care e director de sănătate publică este, de fapt, de contraselecţie. Şi de multe ori nu găseşti pe cine să pui, chiar cu delegaţie, chiar în concurs”, a mai spus fostul ministru al Sănătăţii.



