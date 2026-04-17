Rafila spune că i-a transmis premierului Ciucă variantele propuse de Pfizer, dar că nu a primit niciun răspuns. „Am revenit de două ori”

Fostul ministru al sănătăţii Alexandru Rafila susţine că, în anul 2023, i-a transmis premierului de atunci Nicolae Ciucă propunerea Comisiei Europene şi a companiei Pfizer privind reducerea numărului de doze de vaccin pentru România, în schimbul achitării unei taxe, dar că nu a primit niciun răspuns.

Alexandru Rafila a declarat joi seară, la postul Medika TV, că a interpretat, astfel, lipsa unui răspuns din partea premierului Nicolae Ciucă drept o aprobare tacită a continuării contractului inițial cu Pfizer, relatează News.ro.

„În luna mai a anului 2023, Comisia Europeană şi Pfizer au venit cu o propunere de reducere a numărului de doze pentru ţările care nu agreau forma iniţială a contractului. Ce spunea acest document? Că se reduce numărul de doze, se plăteşte o taxă de flexibilitate sau de flexibilizare, aşa s-a numit taxa respectivă, reprezentând valoarea dintr-un vaccin obişnuit. Adică în loc de 19,50 euro, să plătim 9,75. Şi această taxă a fost aplicată pentru un număr de 16,5 milioane de vaccinuri”, a explicat Alexandru Rafila, în prezent deputat PSD, preşedinte al Comisiei pentru Sănătate şi Familie.

El a afirmat că România trebuia să achite suma de 161 milioane de euro în termen de 30 de zile.

„Această plată trebuia făcută în termen de 30 de zile de la semnarea acestui agreement, iar o cantitate restantă de vaccinuri s-ar fi distribuit în următorii patru ani. Deci tot ne trimiteau vaccinuri, dar în patru ani, şi eşalonat plăteam. Eu periodic l-am informat pe premier de aceste discuţii şi de situaţia stocurilor de vaccin. În momentul în care aveam din partea Comisiei Europene şi a companiei Pfizer propunerea, imediat l-am înştiinţat pe domnul prim-ministru şi i-am explicat foarte clar ce înseamnă”, a declarat fostul ministru al Sănătăţii.

„Trebuia să existe o ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru o asltfel de plată”

Potrivit lui Rafila, premierul era cel care trebuia să ia decizia, întrucât Ministerul Sănătăţii nu dispunea de fondurile necesare pentru plata către Pfizer.

„Am revenit de două ori către domnul prim-ministru. Odată i-am spus şi la şedinţa de Guvern că este o situaţie la care dânsul trebuie să se pronunţe”.

Fostul ministru al Sănătăţii susţine că era necesară o Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului care să permită această plată imediată.

„Chestiunea asta nu-i prevăzută nici în legea achiziţiilor publice, nici în legea finanţelor publice. Deci nu găseşti nicăieri o prevedere care să permită o astfel de plată. Trebuia să existe o ordonanţă de urgenţă a Guvernului care să stabilească în mod explicit şi detaliile, că e cu TVA, că e fără TVA, suma respectivă trebuia plătită şi ordonanţa să facă posibilă plata. (…) Nu am primit niciun fel de răspuns şi până la urmă a fost un soi de aprobare tacită a continuării contractului iniţial”, a declarat Alexandru Rafila.

„Eu nu-l acuz în niciun fel pe domnul Ciucă, și pe mine mă deranjează abordarea cu «cine e de vină»”

Întrebat de ce nu a explicat atunci în mod public această situaţie, Rafila a răspuns: „Să fac o conferinţă de presă în care să-l critic pe prim-ministru că nu a luat o decizie? Lucrurile astea nu se fac. Când eşti membru al unui guvern, trimiţi documente oficiale înregistrate la biroul prim-ministrului, îl întrebi informal”.

Rafila a declarat că lipsa unui răspuns al premierului a însemnat că decizia este de a nu semna acel document propus de Comisia Europeană şi Pfizer.

„Dacă eu aş fi semnat, să spunem, acel amendament şi mergeam înainte, atunci era o situaţie foarte clară de abuz în serviciu, cu consecinţe deosebit de grave. Eu nu aveam baza legală”, a adăugat Alexandru Rafila.

Acesta a precizat că nu îl acuză pe premierul de atunci: „Eu nu-l acuz în niciun fel pe domnul Ciucă. Şi pe mine mă deranjează foarte mult această abordare legată de toată această discuţie cu Pfizer – «Cine e de vină!»”.

România a pierdut în primă instanţă procesul cu Pfizer şi are de plătit 600 de milioane de euro.

Foştii miniştri ai Sănătăţii din perioada pendemiei se acuză reciproc încă de la începutul lunii aprilie, când a fost pronunţată decizia instanţei belgiene.

Guvernul caută soluţii pentru gestionarea situaţiei, fiind luate în calcul mai multe scenarii. Ministrul actual al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi cel al Finanţelor, Alexandru Nazare, discută în aceste zile cu reprezentanţii Pfizer în SUA.