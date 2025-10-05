Răfuială publică pentru putere între cele mai influente agenții din Ucraina. Moscova e singura care câștigă de pe urma rivalității

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la o conferință de la Roma. Foto: Francesco Fotia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul Național Anticorupție (NABU), două instituții cheie din țara invadată de Vladimir Putin, se află într-un conflict tot mai intens, marcat de percheziții, arestări și acuzații reciproce, scrie principala publicație ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent.

Disputa este văzută drept parte a unei lupte mai ample între administrația prezidențială a lui Volodimir Zelenski și NABU, care acuză autoritățile că încearcă să-i submineze independența.

SBU, perceput drept loial Biroului Președintelui, a arestat angajați ai NABU, acuzându-i de legături cu Rusia. Oficialii Serviciului de Securitate susțin că acțiunea ar fi fost menită să combată influența Moscovei asupra instituției care se luptă cu flagelul corupției.

Activistii anticorupție însă văd o altă realitate: o tentativă de intimidare a anchetatorilor care au investigat apropiați ai președintelui Zelenski.

Ceea ce a început ca o serie de descinderi s-a transformat într-un război de uzură între cele două agenții puternice, fiecare anchetând acum oameni din tabăra adversă.

În discuții cu publicația The Kyiv Independent, oficiali din ambele instituții și-au apărat pozițiile, dar au admis că singurul beneficiar al scandalului dintre SBU și NABU este Rusia. În particular, unii oficiali admit că și Biroul Președintelui are interesul ca tensiunile să continue.

Legea controversată promulgată de Zelenski

Protestele publice și presiunile venite din partea Bruxellesului au blocat în vară o tentativă de subordonare a NABU, însă puțini cred că planul Biroului Prezidențial a fost abandonat definitiv.

Conflictul a început în iulie, după ce Zelenski a semnat o lege elimina independența procurorilor anticorupție.

Decizia liderului de la Kiev de a promulga legea care subordonează procurorului general numit de președinte în timp de război două organisme independente anticorupție a declanșat proteste în țară, critici în străinătate și a generat un șoc chiar și în echipa președintelui.

Zelenski susținea atunci că instituțiile anticorupție din Ucraina. trebuie să fie curățate de „influența rusă”. După primele proteste majore din timpul războiului, Zelenski a dat înapoi, dar confruntarea dintre cele două agenții a continuat.

Cu o zi înainte de promulgarea legii, SBU a percheziționat sediul NABU și l-a reținut pe Ruslan Mahamedrasulov, șeful unei unități de anchetă, împreună cu tatăl său, acuzându-i de „complicitate cu statul agresor”, adică Rusia.

Punctul central al conflictului dintre SBU și NABU

Cazul Mahamedrasulov a devenit punctul central al conflictului dintre cele două instituții. Criticii spun că acesta a fost vizat pentru că investigase apropiați ai lui Zelenski. Oficialii SBU au respins această acuzație.

Surse din NABU susțin că Mahamedrasulov a avut un rol minor într-o anchetă privind afacerile lui Timur Mindici, un producător de film, partener de afaceri al lui Zelenski și cofondator al companiei de producție Kvartal 95.

SBU susține că Mahamedrasulov și tatăl său ar fi avut contacte cu Rusia și ar fi plănuit să intermedieze vânzări de canabis către republica rusă Daghestan.

Însă înregistrarea audio care stă la baza cazului este de proastă calitate, iar apărătorii spun că în discuție apare Uzbekistanul, nu Daghestanul.

Centrul de Acțiune Anticorupție, care îl oferă asistență juridică lui Mahamedrasulov, acuză SBU de încălcări grave de procedură și chiar tortură. Un martor afirmă că a fost amenințat de Serviciul de Securitate. Procuratura Generală și SBU neagă toate acuzațiile.

Curiosul caz al unui parlamentar pro-rus fugar

Un parlamentar de opoziție, Iaroslav Jelezniak, susține că probele au fost falsificate, în timp ce Daria Kaleniuk, directoarea Centrului de Acțiune Anticorupție, afirmă că dosarul este „o răzbunare personală împotriva unui anchetator care și-a făcut treaba și a îndrăznit să-i atingă pe prietenii președintelui”. Scopul, spune ea, ar fi „intimidarea NABU printr-un proces spectacol”.

În iulie, SBU a reținut și un alt anchetator NABU, Vitali Husarov, acuzat de trădare. De atunci, ambele agenții au lansat anchete una împotriva celeilalte: NABU l-a inculpat pe fostul șef al departamentului de securitate cibernetică al SBU, Illia Vitiuk, pentru îmbogățire ilicită, iar SBU a răspuns acuzând un anchetator NABU, Vitali Tebekin, de fals în declarații de avere.

Conflictul a culminat cu un caz spectaculos: revenirea și arestarea deputatului fugar pro-rus Fedir Hrîștenko, acuzat de trădare.

Circumstanțele revenirii sale din Dubai rămân neclare. Surse din justiție citate de The Kyiv Independent că adjunctul șefului SBU, Oleksandr Poklad, ar fi negociat în secret aducerea lui în Ucraina, cu aprobarea Biroului Președintelui.

Deși oficial Procuratura Generală susține că Hrîștenko s-a întors „de bunăvoie”, presa ucraineană relatează că el ar urma să depună mărturie în mai multe cazuri care vizează chiar și angajați NABU.

Moscova, singura care are de câștigat din cauza scandalului

Între timp, acuzațiile de infiltrare rusă planează și asupra SBU. Generalul Serhii Duka, unul dintre cei care coordonează operațiunile împotriva NABU, este acuzat că ar avea rude cu pașapoarte rusești. Serviciul de Securitate respinge acuzațiile și susține că Duka a informat instituția despre situația familiei sale.

Pentru activiști și parlamentari, toate aceste acțiuni reprezintă o încercare a puterii politice de a neutraliza independența instituțiilor anticorupție.

În spatele ușilor închise, însă, ambele agenții recunosc că disputa nu folosește nimănui, cu excepția Rusiei. Oficiali din ambele părți, citați anonim, dau vina pe administrația prezidențială pentru escaladarea conflictului.