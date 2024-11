Raluca Munteanu, Director de Dezvoltare IULIUS: „Principalele ingrediente pentru un proiect de succes sunt know-how-ul și o echipă dedicată, la care se adaugă și un «flavour» local”

Stabilirea unor obiective realiste pentru 2025 ar fi imposibilă fără a reflecta mai întâi asupra activității din 2024, care și în acest an a fost intensă pentru compania IULIUS, cu focus, mai ales, pe proiectele în dezvoltare. Într-o discuție cu Raluca Munteanu, Director de Dezvoltare IULIUS, am abordat direcția urmată în construirea de proiecte care să schimbe povestea unui oraș și să-i impulsioneze evoluția, exemple fiind proiectele de reconversie a unor zone de tip brownfield din Cluj-Napoca și Constanța, investiții ce însumează 1,3 miliarde de euro. Principalele ingrediente care fac ca aceste proiecte mixte să prindă contur sunt aceleași ca și în cazul Palas Iași și Iulius Town Timișoara: know-how-ul de peste 25 de ani în real estate și o echipă dedicată, ce lucrează pentru dezvoltarea unor proiecte durabile, sustenabile și utile pentru comunități, la care se adaugă însă și un „flavour” specific local.

1. Cum a luat naștere proiectul Rivus Cluj-Napoca și care este stadiul său?

Suntem prezenți în Cluj-Napoca de 17 ani, cu Iulius Mall, un proiect care s-a trasnformat treptat dintr-un mall într-unul mixed-use, odată cu evoluția orașului și a nevoilor oamenilor. Tot aici ne-am dorit să dezvoltăm un proiect fresh, care să se ridice la talia unui oraș european în continuă evoluție, ce atrage atenția la nivel internațional nu doar prin festivalurile renumite, ci și prin viziunea urbană. Astfel, putem spune că Rivus a pornit dintr-o oportunitate, pentru că piața are nevoie de acest proiect, iar comunitatea și orașul recâștigă o parte a sa, inaccesibilă în prezent.

Totodată, Rivus este un proiect „custom made” pentru Cluj-Napoca, deorecere încă din stadiul de concept s-au realizat consultări publice, studii de piață, au avut loc discuții cu experți locali din varii domenii și cu organizații non-guvernamentale, întâlniri de lucru cu multiple micro-comunități, astfel încât viitoarea dezvoltare să reflecte, cât de mult posibil, așteptările și nevoile locuitorilor. Implicați au fost și sunt și experți la nivel intrenațional, pentru că este prima dată când am colaborat, la un nivel atât de detaliat, cu o casă de arhitectură internațională de prestigiu, precum UNStudio. Așadar, experți internaționali au lucrat cot la cot cu echipele noastre pentru concept, iar acum procesul continuă pentru implementarea acestuia.

Anul acesta, Rivus a depășit o bornă importantă, primind aprobarea planului urbanistic zonal. În prezent, suntem în etapa de obținere a autorizației de construire, deși noi considerăm că lucrările au început deja. Spun asta pentru că finalizăm lucrările de demolare a vechilor hale industriale în degradare, după ce am încheiat procesul de mutare și modernizare a Carbochim, fără întreruperea activității de producție. Să nu uităm că din cele 14 hectare pe cât se întinde fosta platformă industrială, doar pe 30% se mai desfășura activitate, și acolo în condiții dificile. Lucrăm și la conservarea fostei clădiri administrative, una dintre cele două construcții păstrate în noul proiect, cu noi funcțiuni, culturale și antreprenoriale.

2. În ce constă proiectul Rivus și ce va înseamna pentru comunitatea din Cluj-Napoca? Va avea impact și la nivel regional?

Rivus reprezintă un model nou în portofoliul nostru, dar chiar și în țară, pentru că vom avea o puternică componentă culturală, ce va integra un centru de arte performative administrat ca parteneriat cu mediul cultural local, care știm că este unul efervescent în Cluj, dar și o sală de spectacole, ca funcțiune inclusă în premieră într-un proiect real estate. Tot aici va fi amenajată o grădină urbană al cărei rol este acela de a deschide fosta platformă Carbochim (retehnologizată și relocată), inaccesibilă către public, către râul Someș, prin activarea malului aferent arealului. Pentru aceasta sunt deja pregătiți peste 700 de copaci de mari dimensiuni, cu vârste de până la 60 de ani, aflați în aclimatizare într-o pepinieră și care vor fi plantați în noul parc, chiar de la început. Mai mult decât atât, natura va fi prelungită și peste clădirea principală, prin fațade înnierbate și acoperiș verde, acolo unde va fi amenajată și o grădină japoneză.

Însă Rivus se va diferenția și printr-o diversitate impresionantă de alte funcțiuni. Astfel, în premieră regională, vor fi centre de entertainment pentru întreaga familie, dar și tehnologiile cinematografice ale momentului, de exemplu, IMAX. Va include un fresh market, gândit ca o platformă de interacțiune directă între producători și consumatori. Desigur, premiere vor fi și o serie de branduri fashion și concepte de ancore pe care comunitatea le-a inclus în topul așteptărilor în sondajele de piață, precum formate do it yourself.

Pentru acest proiect ne-am asumat poate cele mai ample demersuri privind mobilitatea și conectivitatea din portofoliul nostru, cu infrastructură amplă rutieră, pietonală și velo: nou pod creat și pasarele pietonale peste Someș, modernizarea străzilor adiacente, realizarea a două sensuri giratorii și amenajarea de piste de biciclete pe întreg perimetrul proiectului, inclusiv pe linia Someșului, așa cum a solicitat comunitatea. Sunt investiții asumate printr-un contract cu municipalitatea, a cărui valoare se ridică la aproximativ 66 milioane de euro, incluzând beneficii directe și indirecte pentru oraș, spații pentru comunitate și lucrări de infrastructură de aproximativ 30 milioane de euro. În total, investiția pentru acest proiect se ridică la peste 500 de milioane de euro, fiind realizată de compania IULIUS și partenerul nostru, Atterbury Europe.

Impactul cu siguranță va fi regional, iar această experință o avem și din proiectele deja în operare, cum este cazul Palas Iași, unde avem vizitatori atât din județele limitrofe, cât și din Republica Moldova, dar și al Timișoarei, unde celor din județele vecine li se adaugă și cei din Serbia și Ungaria.

3. Ce planuri de viitor sunt pe agenda IULIUS?

Următoare destinație și nouă pe harta IULIUS esteConstanța. A devenit evidentă atractivitatea orașului, cu investiții majore anunțate în energie, agricultură, transport maritim, securitate și turism, de altfel, punctele sale forte. Proiectul nostru de la Constanța presupune o investiție estimată la 800 de milioane de euro și reprezintă o inițiativă complexă de reconversie urbană, ce presupune transformarea unui teren de 38 de hectare, deținut de Oil Terminal și inactiv de mai bine de un deceniu, într-un hub urban activ și de impact. Pentru că în trecut a găzduit spații de depozitare a produselor petroliere, terenul vine cu o provocare, fiind necesar un proces complex de ecologizare. Am început demersurile în acest sens, consolidând parteneriate la nivel național și investind în infrastructura necesară pentru ca acest proces de decontaminare, cel mai amplu realizat în real estate, să reprezinte o platformă de dezvoltare națională pe acest segment.

Proiectul din Constanța va fi cel mai amplu demers al nostru, iar obiectivul pe care îl avem este să oferim comunității locale un proiect accesibil tuturor (locuitori și turiști), cu funcțiuni multiple, care să devină un pol de business regional, dar și o destinație pentru întreg anul. Conceptul va integra grădini urbane, spații de birouri moderne, zone dedicate shoppingului și divertismentului, facilități educaționale și culturale, precum și o infrastructură avansată, menită să sprijine mobilitatea și conectivitatea. Ne aflăm în etape incipiente, în care ne ocupăm de documentațiile necesare, dezvoltând conceptul pe măsură ce înțelegem mai bine dinamica orașului, nevoile comunității și direcțiile optime de dezvoltare.

Planurile de dezvoltare continuă și atunci când vine vorba despre proiectele în operare, pentru că, deși sunt lidere de piață regionale, înregistrează creșteri atât la nivel de vânzări, cât și în ceea ce privește numărul de vizite și sunt destinațiile preferate de timp liber, datorită experiențelor pe care le oferă, este necesară o adaptare constantă pentru a le menține atractivitatea și elementele de noutate. Astfel, la Palas Iași, primul nostru proiect mixed-use și primul din România, pregătim o nouă etapă de dezvoltare, care presupune reamenajări și optimizarea spațiului, al cărei rezultat va fi mai mult verde, mai multe experiențe captivante, mai multe funcțiuni atractive și mai multe oportunități de timp liber. La Iulius Mall Suceava am început deja lucrările de extindere, acesta urmând să ajungă cea mai mare suprafață de retail din nordul țării, de peste 60.000 mp, după ce i se adaugă o suprafaţă de 14.500 mp. Noua zonă comercială va completa actualul shopping mall cu branduri internaționale de modă în premieră regională, restaurante, cafenele, gelaterii, locaţii de tip drive thru, un centru de fitness, spaţii verzi şi mai multe locuri de parcare. Investiţia este estimată la 40 de milioane de euro şi va fi finalizată în prima jumătate a anului viitor.

4. Cum credeți că va fi 2025?

2024 a fost un an efervescent, în care am făcut pași importanți cu proiectele noastre. Pentru anul viitor ne propunem, în principal, să evoluăm cât mai mult cu proiectele în dezvoltare și să continuăm să atragem parteneriate cât mai atractive pentru aceste concepte. În egală măsură, să coagulăm în continuare comunitățile din care facem parte în jurul proiectelor noastre, menținând atractivitatea acestora prin interactivitate, experiențe și un mix de branduri, servicii și funcțiuni care să asigure o calitate a vieții cât mai ridicată.

Articol susținut de Iulius Grup