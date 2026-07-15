Reacție din PNL, după ironiile DIICOT la adresa ministrului Pîslaru: „Un mesaj în bătaie de joc”

„Mesajul de astăzi pare amenințător, arogant, autosuficient, de răfuială, aproape în stil interlop”, a reacționat deputata PNL Raluca Turcan miercuri, după ce DIICOT l-a ironizat, într-o postare, pe ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.

Turcan consideră că DIICOT „a sărit calul” și s-a îndepărtat de rolul pe care îl are, prin mesajul transmis.

„România este percepută ca o țară coruptă. A spus-o chiar și președintele României, Nicușor Dan. O spun foarte mulți oameni, inclusiv partenerii noștri internaționali. De aceea, avem nevoie, ca de aer, ca justiția – de la DIICOT la Parchetul General și DNA – să se ocupe de rețelele infracționale și de infractori, în general, de la mic la mare. Dar este nevoie să se ocupe cu adevărat, nu doar să mimeze. Și să o facă cu credibilitate, nu prin miștouri, influențe politice sau alte forme de presiune”, a scris deputata liberală, într-o postare pe pagina ei de Facebook.

„Pentru orice om cinstit și decent din această țară, un mesaj în bătaie de joc, precum cel transmis astăzi de DIICOT, este revoltător. Pentru că el poate fi interpretat în multe feluri și, din păcate, deloc în cheia corectă: aceea a unei justiții eficiente și serioase”, a adăugat ea.

Deputata liberală sugerează inclusiv că reprezentanții DIICOT care au transmis mesajul ar trebui să demisioneze.

„Așa cum pentru oamenii politici sau cei aflați în funcții publice o declarație neinspirată poate conduce inclusiv la demisie, cei care i-au numit pe acești domni sau doamne ar trebui, cel puțin, să le atragă atenția că au sărit calul. Efectiv, au sărit calul. Că s-au îndepărtat de rolul pe care îl au. Că trebuie să se ridice deasupra infractorilor, inclusiv în materie de comunicare și bun-simț. Despre plecarea din funcție probabil că nici nu poate fi vorba”, a conchis Raluca Turcan, care în trecut a condus două portofolii ministeriale: Muncă și Cultură.

DIICOT, către Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a devenit miercuri ținta unor ironii din partea DIICOT pe Facebook.

„Astăzi suntem și la Casa de Pensii. Scuze că nu am anunțat înainte!”, au scris cei de la DIICOT pe fotografia generată cu inteligența artificială, așa cum apare precizat în postare.

După descinderile de la Bihor, în cazul azilelor ilegale ale lui Viorel Pașca, Dragoș Pîslaru a revocat-o pe Alexandra Zară, șefa Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, invocând că nu a fost informat înainte de acțiunea DIICOT.

Pîslaru a revenit apoi cu noi declarații și a acuzat-o pe Zară că este o „sinecuristă PSD” și ocupa funcția de președintă a ANPDPD „numai din considerente politice”.

Procurorii DIICOT au făcut miercuri percheziții în biroul unui funcționar de la Casa de Pensii București, acuzat că face parte dintr-o grupare specializată în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un număr de peste 860 de persoane.