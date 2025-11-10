Sicriul lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domnitor al Moldovei, ajunge la Focșani, înainte de a fi înhumat la Iași

Ceremonia organizată cu ocazia repatrierii rămășițelor pământești aparținând ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, la palatul Cotroceni din București, 9 noiembrie 2025. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin

Sicriul cu rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghyka au fost retrase, luni, de la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii desfășurate în prezența consilierilor prezidențiali, conform Agerpres. Acestea au fost deshumate vineri din Franța și aduse în România, urmând să fie înhumate, săptămâna aceasta, la Iaşi.

De la ora 14.00, în Piața Unirii din municipiul Focşani, va avea loc un ceremonial militar și religios pentru a aduce un ultim omagiu ultimului domnitor al Moldovei, potrivit publicației locale Monitorul de Vrancea.

Osemintele vor fi depuse pe un catafalc în foaierul Muzeului Vrancei. Aici, se va putea aduce un omagiu ultimului Domn al Moldovei timp de două zile.

Conform unei informări publice a Primăriei Focșani, municipiul „a fost ales datorită legăturilor istorice cu familia domnului – aici trăiește descendentul său, Mihai Ghyka, dar și a însemnătății deosebite pe care o are acest oraș în istoria națională și în tradiția Jandarmeriei Române. Evenimentul va fi marcat de prezența Gărzii de Onoare și a Drapelului de Luptă al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, simboluri ale tradiției și demnității armelor românești”.

Portret al domnitorului Grigore Alexandru Ghyca. Foto: The History Collection / Alamy / Profimedia (cropped)

Mihai Ghyka, descendent al ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, a afirmat, duminică, la ceremonia funerară de la Palatul Cotroceni, că repatrierea rămășițelor înaintașului său reprezintă o reparație istorică și un moment simbolic, potrivit Agerpres.

„Trăim un moment încărcat de emoție și de sens. Se întoarce în țară ultimul Domn care a purtat Coroana Moldovei. Grigore Alexandru Ghyka revine acasă după mai bine de un secol și jumătate de la plecarea sa dintre noi. Nu este doar o reparație istorică, este un moment simbolic care reface istoria dinainte de Alexandru Ioan Cuza. Pentru că Unirea nu s-a făcut ușor. Unirea a însemnat sacrificiu, Unirea a însemnat reforma Principatelor, iar Grigore Alexandru Ghyka a fost principalul reformator”, a spus Mihai Ghyka, fost secretar de stat în Ministerul Culturii.

Programul de vizitare de la Focșani

Persoanele care doresc să îi aducă un ultim omagiu domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, o pot face după următorul program:

– 10 noiembrie 2025 de la depunerea la Muzeu până la ora 21ºº ,

– 11 noiembrie 2025, în intervalul orar 9ºº – 21ºº,

– 12 noiembrie 2025, în intervalul orar 7ºº – 9ºº, după această oră, urmând să fie reluată deplasarea către Iaşi.

Osemintele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka (1807 – 1857), întemeietor al Jandarmeriei Române, au fost deshumate vineri din cimitirul din localitatea franceză Mee-sur-Seine și repatriate în aceeași zi. Vineri seară, sicriul a fost depus la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Președintele Nicușor Dan a decis ca, în semn de respect și considerație pentru memoria ultimului domnitor al Moldovei, sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka să fie depus, duminică, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Rămășițele pământești vor fi ajunge la Iași pe 12 noiembrie, unde vor fi depuse la Palatul Culturii. Reînhumarea va avea loc într-un loc special amenajat în apropierea acestui edificiu.