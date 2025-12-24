„Rambo de Olt”. Prefectul și subprefectul, duși la Parchetul Militar după ce au tras cu Kalașnikovul într-un poligon al armatei și puși sub control judiciar

Prefectul județului Olt, Cosmin Florescu (PSD), și subprefectul Ștefan Nicolae (PNL) au fost audiați de procurori marți noaptea, într-un dosar în care sunt acuzați de uz de armă fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Cei doi au fost plasați de procurorii militari sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, relatează Agerpres.

Potrivit unor oficiali ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar București, unitatea de parchet care instrumentează acest caz, una dintre restricțiile impuse celor doi în cadrul măsurii controlului judiciar se referă la faptul că nu au voie să-și exercite funcția pe perioada celor 60 de zile.

În dosar mai este cercetat și un militar, tot sub control judiciar. Conform presei locale, în luna mai, a avut loc într-un poligon din județul Olt (Redea), aflat lângă municipiul Caracal, un exercițiu de mobilizare a rezerviștilor (MOBEX), la care au fost prezenți și prefectul Cosmin Florescu și subprefectul Ștefan Nicolae.

Cei doi au fost ridicaţi marți după-masă, chiar din birourile lor, de către procurorii militari şi aduşi direct la audieri în Capitală, potrivit Observator News.

La finalul exercițiului, cei doi i-ar fi cerut unui comandant militar să le dea voie să tragă în poligon, iar acesta din urmă a acceptat.

Confrom unor surse citate de Observator News, prefectul și subprefectul au folosit arme Kalașnikov și ar fi tras fiecare câte 60 de gloanțe fără a avea acest drept.

„Prefectul s-a dus în calitatea lui de prefect, iar la finalul exercițiului s-a crezut un fel de Rambo. A luat Kalașnikovul și a început să tragă. PSD-ul așa se crede la Slatina și în județul Olt, un fel de Rambo. Poate să încalce orice lege… nu există așa ceva. Prefectul a zis c-o fi la blâci și că trage la țintă cu pușca cu airsoft” a declarat liberalul Mario De Mezzo, primarul orașului Slatina, pentru Cotidianul.

Militarul respectiv ar fi falsificat mai multe documente, pentru a justifica acceptul dat celor doi oficiali de a trage cu arma.

În perioada 26 – 30 mai, în județele Olt, Giurgiu și Teleorman, a avut loc exercițiul MOBEX OT-GR-TR-25, care a urmărit evaluarea rezervei de mobilizare.

În poligonul de la Redea au fost prezenți rezerviști din județele Olt și Teleorman, pentru o secvență de instruire practică.