Răpită în 1983, a trăit sub o identitate nouă. Apoi poliția i-a bătut la ușă cu vestea care i-a schimbat viața

La sfârșitul lunii noiembrie, Michelle Newton a avut șocul vieții ei când polițiștii au apărut la ușa sa pentru a-i comunica o veste surprinzătoare, relatează revista People într-un reportaj despre o poveste incredibilă.

Ofițerii i-au spus: „Nu ești cine crezi că ești”, a povestit chiar ea pentru postul WLKY din Louisville, primul care a relatat despre povestea lui Newton. „Ești o persoană dispărută. Ești Michelle Marie Newton”, au continuat ofițerii.

Femeia în vârstă de 46 de ani a aflat că mama sa ar fi răpit-o când avea doar 3 ani și că tatăl ei, Joe Newton, nu a încetat niciodată să o caute. Crescută sub un alt nume, Michelle nu știa că fusese considerată dispărută toți acești ani.

La scurt timp după aceea, s-a reîntâlnit cu tatăl despre care nu știa că îl are. „N-aș da acel moment pe nimic”, a declarat tatăl ei, Joe, pentru WLKY. „A fost exact ca atunci când am văzut-o pentru prima dată, la naștere. A fost ca un înger”.

Un caz de persoană dispărută vechi de peste 40 de ani

Reîntâlnirea lor emoționantă a avut loc după ce Debra Newton, mama în vârstă de 66 de ani a femeii, a fost arestată pe 24 noiembrie în statul Florida și acuzată de împiedicarea exercitării custodiei, potrivit mandatului de arestare emis pe numele său.

Debra, care se recăsătorise și folosea numele Sharon Nealy, a fost arestată după ce cineva a recunoscut-o într-o notificare Crime Stoppers referitoare la cazul vechi de zeci de ani. Crime Stoppers este o rețea de programe comunitare din SUA care permite cetățenilor să furnizeze anonim informații despre infracțiuni, persoane căutate sau cazuri nerezolvate, pentru a ajuta autoritățile de aplicare a legii.

Michelle Newton când era copil și mama ei, fotografiată în custodia poliției după ce a fost arestată, FOTO: NCMEC, Jefferson County Sheriff’s Office

Biroul șerifului care a efectuat arestarea a transmis într-un comunicat că Michelle și mama ei au plecat din Louisville pe 2 aprilie 1983, pentru ceea ce Debra i-ar fi spus atunci soțului ei, Joe Newton, că era un nou loc de muncă în statul Georgia.

Nu au mai fost văzute niciodată, ceea ce a declanșat o căutare la nivel național a celor două. La un moment dat, Debra a fost inclusă chiar pe lista FBI „Top 8 cei mai căutați fugari” în cazuri de răpire parentală.

Cum au reușit polițiștii în cele din urmă să o găsească pe femeie

„A fost mereu în inima noastră”, a spus Joe pentru WLKY. „Nu pot explica acel moment în care am intrat și am putut să-mi cuprind din nou fiica în brațe”, a adăugat acesta.

Căutarea Debrei și a lui Michelle a continuat până în anul 2000, când cazul a fost clasat după ce procurorii nu au reușit la un moment dat să îl contacteze pe Joe.

În 2005, Michelle a fost eliminată din bazele de date naționale ale copiilor dispăruți, potrivit Biroului Șerifului din comitatul Jefferson. În 2016, un membru al familiei a cerut autorităților să redeschidă cazul, însă acestea nu au reușit nici atunci să o găsească pe Michelle.

În 2024, Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați (NCMEC) a publicat o imagine de progresie a vârstei, care arăta cum ar fi arătat Michelle la 45 de ani, în speranța de a o localiza.

Descoperirea decisivă a avut loc anul acesta, când o persoană care a oferit o informație prin Crime Stoppers ar fi recunoscut-o pe Debra ca fiind o femeie care locuia în Florida. Ea a fost pusă sub acuzare în instanță la Louisville și a fost eliberată după ce o rudă a plătit cauțiunea, potrivit CNN. Atât Michelle, cât și tatăl ei au fost prezenți în sala de judecată în timpul procedurilor.

Michelle a declarat pentru WLKY că intenția ei „este să-i sprijine pe amândoi în această perioadă și să încerce să gestioneze situația și să-i ajute pe amândoi să închidă acest capitol, astfel încât să ne putem vindeca cu toții”.