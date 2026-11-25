În recentul Raport al AUR asupra alegerile prezidențiale anulate în decembrie 2024, unele dintre cele mai des referite informații sunt cele luate din investigațiile de presă. Este exact presa pe care George Simion o acuză. De fapt, multe dintre instrumentele partidului condus de George Simion sunt utilizate din trusa democrației și sunt posibile doar într-o lume liberală pe care partidul continuă să o prezinte ca pe ceva rău.

Raportul AUR citează de 21 de ori siteul de investigații Snoop și de 14 ori dezvăluirile din HotNews despre alegerile anulate. E mult, dar nu ajunge nici la jumătate din insultele pe care George Simion le-a rostit la adresa celor două publicații.

Dar e OK, acesta este costul democrației.

În Duma de la Moscova

Bine că suntem într-o țară în care un partid de opoziție poate întocmi și prezenta public un raport defavorabil Puterii. În aceeași țară e firesc ca presa să critice politicienii și politicienii să critice presa.

Nimic din toate acestea nu ar putea fi posibile în Rusia. Imaginați-vă că vreun partid din Duma de la Moscova prezintă un raport cu propria sa viziune despre război, contrară administrației Putin. Politicienii acelui partid ar fi săltați de miliție când ar arăta prima foaie goală, precum în acest caz de neuitat, întâmplat în Rusia.

Campania plătită de PNL și folosită pentru promovarea lui Călin Georgescu

AUR se referă pe larg în raportul său parlamentar la semnificația dezvăluirilor din investigația Snoop, începută pe 20 decembrie 2024.

Fac o precizare. La HotNews am un rol de coordonare editorială, la Snoop, nu. Scriu din când în când la site-ul independent de investigații. Coordonarea Snoop e realizată 100% de jurnaliștii Iulia Roșu și Răzvan Luțac. Dar vorbesc despre investigația campaniei finanțate de PNL, publicată în Snoop, pentru că la ea am lucrat cu mai mulți colegi și o cunosc în detaliu.

În investigație s-a arătat că una dintre campaniile pro Călin Georgescu, pe care CSAT le-a dat ca exemplu al manipulării alegerilor, a fost plătită din banii PNL.



Raportul MAI către CSAT a susținut că Campania #EchilibrușiVerticalitate, realizată cu influenceri pe TikTok „este identică cu campania Frate pentru Frate derulată de Federația Rusă în Ucraina”, derulată de Rusia chiar înainte de invazie. Snoop a aflat că banii au fost ai PNL, iar campania a fost creația Kensington, agenție românească de PR care a lucrat cu liberalii în campanie.

Autoritățile știau despre „participarea românească” la campania lui Călin Georgescu

Aceste informații au fost cunoscute și de autorități, iar Snoop citează surse din ANAF, care începuse la rându-i o investigație. Au fost anonimizate în raportul inițial la care publicul a avut acces. Dar toți cei din CSAT le-au văzut.

Raportul AUR folosește asta. „Traseul banilor proveniți de la Partidul Național Liberal avea să fie dezvăluit abia după o săptămână, prin investigația Snoop”, se arată în document.

Același document consemnează că HotNews a descoperit că numele societății românești Kensington, consultantă a PNL, figura deja în documentele analizate de CSAT la 28 noiembrie 2024 și doar a fost acoperit cu bandă neagră pentru publicul larg, în versiunea declasificată.

Pe scurt: oamenii din CSAT cunoșteau „participarea locală” la ceea ce raportul MAI a indicat drept o operațiune în stil rusesc.

„Ceea ce rămânea de explicat era împrejurarea în care materialele unei campanii plătite prin acest circuit ajunseseră să promoveze un candidat diferit de cel al partidului finanțator”, arată raportul. Iar acest lucru a rămas neexplicat până astăzi.

Reacția Kensington

După raportul AUR, într-un interviu nesemnat, publicat în news.ro, cei doi acționari ai Kensington și-au exprimat poziția. Ei susțin că MAI a făcut în grabă raportul care le-a asemănat campania lor cu una a Rusiei și a arătat că ea a fost folosită în favoarea lui Călin Georgescu.

Kensington susține în continuare că acea campanie a fost pentru Nicolae Ciucă, nu pentru Călin Georgescu și consideră că presa a manipulat. Ceea ce consideră, în principiu, și George Simion și Călin Georgescu. Mai puțin când informațiile obținute de presă pentru public le convin lor.

Blocați la coadă, în spatele președintelui Nicușor Dan

Lansarea raportului AUR a expus din nou rana neînchisă a alegerilor din decembrie 2024. În mod firesc, a fost repusă în discuție întârzierea raportului oficial, promis de președintele Nicușor Dan.

Era și greu să fie terminat în doi ani, câtă vreme președintele Nicușor Dan ne-a spus clar că el face lucrurile unul câte unul. Dacă nu stă cu biciul pe instituții, acestea nu au alcătuit raportul.

Dar de ce circulă un întreg stat pe o singură bandă de timp, cea a președintelui? Nu există, în nicio societate normală, așa ceva. Din cei peste 11.000 de angajați ai SRI nici unul n-a schițat măcar draftul raportului?

Există multiple probe că Rusia și China și-au suprapus țintele dezinformării, în țările NATO și UE. În vara lui 2024, campania de dezbinare a societăților europene a crescut. Alegerile din România, din decembrie 2024, au făcut parte din această țintă. În documentele CSAT există referiri inclusiv la înregistrări ambientale ale unor diplomați ruși din România.

În fața acestei amenințări mutifațetate ordonate de Xi și de Putin, realizată cu tehnologie de ultimă oră și cu o cunoaștere socială rezultată din zeci de profesii care acționează în paralel, noi ne apărăm stând într-o coadă lungă, blocați în spatele președintelui. Din când în când, cum se făcea pe vremuri, mai lasă cineva un sifon la coadă.